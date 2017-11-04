2017 台北世大運

MLB》陳偉殷動向未定 美記者道出基特心聲

2017/11/04 10:36

陳偉殷尚未決定是否執行選擇權續留馬林魚。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日投田中將大率先宣布不逃脫合約，續留洋基至2020年，剩下陳偉殷、奎托（Johnny Cueto）等2投尚未決定。

世界大賽前天落幕，有選擇權的球員有4天時間可決定是否執行。陳偉殷雖然尚未決定，但他本季因肘傷僅出賽9場，不太可能放棄3年5200萬美元進入自由市場。

由於新老闆基特（Derek Jeter）正在精打細算，連年薪200萬美元的鈴木一朗都不願意留下來。知名記者海曼（Jon Heyman）就在推特幽默寫道，「馬林魚想必正在祈禱著陳偉殷忘記執行3年5200萬美元的球員選擇。」

另一名投手奎托也不太可能逃脫合約，他本季防禦率高達4.52，合約仍有4年8400萬美元要走，估計會續留巨人隊。

相關關鍵字： 陳偉殷 MLB 基特 馬林魚

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