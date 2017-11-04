NBA》煽鍋、反攻爆扣一氣呵成！ 波辛傑斯轟37分嗨翻紐約（影音）

Porzingis gonna Porzingis.#Knicks pic.twitter.com/xNdjmMWaiK — NBA （@NBA） 2017年11月4日

〔體育中心／綜合報導〕開季表現火燙的波辛傑斯（Kristaps Porzingis）再度讓尼克主場為之瘋狂，今對太陽狂轟37分直逼生涯新高，末節先賞麻辣鍋後回敬飛身爆扣更讓全場高喊MVP，開季8戰有6場單場得分超過30分，率尼克以120：107擊敗太陽。

本週對金塊轟下生涯新高38分的波辛傑斯，今於主場再度火力全開，上場31分鐘22投13中砍進37分，差一分追平生涯紀錄，單場命中率高達5成91，另有7籃板3阻攻1抄截，末節一次爆發力十足的精彩攻防表現更讓主場球迷陷入瘋狂。

第4節還剩5分鐘時尼克以110：95領先，太陽菜鳥J.傑克森（Josh Jackson）運球晃過防守者準備上籃得分，被尾隨在後的波辛傑斯從後面直接霸氣煽鍋，隊友撿到球隨即推進反攻，從容而至的波辛傑斯接獲隊友傳球，飛身爆扣得分還造成對方犯規，一氣呵成的精采表現讓全場高喊MVP，波辛傑斯接著穩穩罰進加罰得到全場個人第37分。

波辛傑斯賞對手麻辣追魂鍋。（法新社）

「我得把自己冷靜下來才能罰進那球，我很喜歡那個play，在那個瞬間、整個球場充滿了能量，真令人不敢相信！」波辛傑斯說，這是他開季8戰以來，第6場單場得分超過30分的比賽，出色表現讓曾獲年度最佳防守球員的太陽中鋒T.錢德勒（Tyson Chandler）大讚他有機會成為聯盟最佳球員，「今晚看他打球、還有本季的表現，他真的很有機會能夠成為這個聯盟最棒的球員。」

此役斬獲16分15籃板的隊友坎特（Enes Kanter）也對波辛傑斯的火燙表現讚嘆不已，直言：「當你看著一個7呎3的傢伙在球場上，不停變換步法跟別人一對一單打，非常特別，我的意思是說，他在做的工作讓人難以置信。」

波辛傑斯命中率直逼六成轟下37分。（法新社）