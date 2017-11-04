NBA》大鬍子29分11助攻找回好手感 火箭客場痛宰老鷹

火箭靠著哈登等3人得分皆飆破20，客場痛宰老鷹。（USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今作客出戰老鷹，火箭一哥「大鬍子」哈登（James Harden）繳出超高效率的29分11助攻3籃板表現搶眼，前鋒姆巴阿穆泰（Luc Mbah a Moute）板凳出發也砍下20分，讓火箭以119：104輕取老鷹，拿下二連勝，以7勝3敗坐西區第2。

開季保羅（Chris Paul）就因傷無法出戰，「哈羅連線」又回到了單核心模式，哈登在賽前場均26.6分、9.2助攻數據雖然亮眼，不過在投籃命中率只有41.8%，三分命中率更下滑到34.7%。

而他開季以來略低迷的手感，可能跟NBA聯盟新球季修改的「哈登條款」有關，讓裁判在針對進攻球員透過身體接觸來獲得罰球機會時，判罰標準變得更加嚴格，造成哈登本賽季罰球數量大幅下滑，也間接影響他手感的調整。

而此役面對老鷹，哈登終於找回久違的好手感，就連老鷹強大的防守者貝茲莫（Kent Bazemore），也拿哈登莫可奈何，上半場打完，哈登就飆下21分6助攻，率領火箭取得18分得領先。

易籃後，哈登重拾NBA「買犯專家」風采，他在第三節就兩度造三分犯規，頻繁站上罰球線，也讓哈登有許多調整手感的機會，第三節結束就將比分拉開到21分差。

包含得分破20的3人在內，火箭此役共6人得分上雙，也讓他們在客場輕鬆取勝，今日哈登雖然只有前三節上場，不過此役卻是他開季到迄今效率最高的比賽，下戰火箭將在台灣時間6號早上出戰猶他爵士隊。

火箭一哥哈登找回好手感，此役繳出29分11助攻表現亮眼。（USA TODAY）