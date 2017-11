NBA》NIKE破球衣又一遭 西蒙斯球衣直接報銷

Simmons becomes fourth player to have Nike jersey rip during game pic.twitter.com/CnDnHspEMF

〔體育中心/綜合報導〕NIKE破球衣又多一件!上次才因為「詹皇」詹姆斯(LeBron James)球衣遭撕裂,說好「事不過三」要全面調查研究球衣材質,今日七六人西蒙斯(Ben Simmons)在出戰溜馬時,整件球衣又慘遭一分為二,再度引發熱議。

此役溜馬後衛史岱芬森(Lance Stephenson)在籃下卡位西蒙斯時,手一扯竟把西蒙斯球衣撕成兩半,整件球衣直接報銷,西蒙斯也滿臉無奈地將扯爛的球衣丟到場邊。

Nike和NBA今夏簽下為期8年、合約達10億美元成為球衣廠商,沒想到熱身賽第一天湖人後衛恩尼斯(Tyler Ennis)的球衣就破損,露出大半白色內衣,正式賽第一天又出包,主角還是大咖球星詹姆斯,以及勇士隊格林(Draymond Green )因為和巫師畢爾(Bradley Beal)打架時被撕爛的球衣,在加上西蒙斯,這已經是NIKE第四件報銷球衣。

A couple of weeks into the new Nike NBA jersey deal, 3 jerseys have ripped during NBA games. Draymond Green, Tyler Ennis and Lebron James pic.twitter.com/P3NbnmEEf5