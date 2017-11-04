2017 台北世大運

NBA》NIKE破球衣又一遭 西蒙斯球衣直接報銷

2017/11/04 13:39

〔體育中心／綜合報導〕NIKE破球衣又多一件！上次才因為「詹皇」詹姆斯（LeBron James）球衣遭撕裂，說好「事不過三」要全面調查研究球衣材質，今日七六人西蒙斯（Ben Simmons）在出戰溜馬時，整件球衣又慘遭一分為二，再度引發熱議。

此役溜馬後衛史岱芬森（Lance Stephenson）在籃下卡位西蒙斯時，手一扯竟把西蒙斯球衣撕成兩半，整件球衣直接報銷，西蒙斯也滿臉無奈地將扯爛的球衣丟到場邊。

Nike和NBA今夏簽下為期8年、合約達10億美元成為球衣廠商，沒想到熱身賽第一天湖人後衛恩尼斯（Tyler Ennis）的球衣就破損，露出大半白色內衣，正式賽第一天又出包，主角還是大咖球星詹姆斯，以及勇士隊格林（Draymond Green ）因為和巫師畢爾（Bradley Beal）打架時被撕爛的球衣，在加上西蒙斯，這已經是NIKE第四件報銷球衣。

雖據外電之前報導，Nike不參與球衣製作，而是找供應商縫合球衣和姓名、背號，材料的部分則改採阿爾法紗線和再生聚酯纖維，生產速度比愛迪達快30%，並強調奧運也採用類似的材料，卻沒有發生問題，但才開賽兩周球衣就破了四件，品質再度引起球迷熱烈討論。

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