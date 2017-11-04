棒球》爆米花聯盟開打 賽程比職棒硬

爆米花棒球聯盟開打。（取自爆米花聯盟臉書）

〔記者徐正揚／台北報導〕爆米花聯盟在相隔3年後復辦，第2屆今天在天母棒球場開打，參賽球隊由6隊擴大到10隊，總場次從150場推進到180場，看似可以增加業餘球員的比賽經驗，但因賽程比中華職棒還硬，各隊都擔心比賽品質會因球員受傷機率很高而降低。

今天開幕日安排2場，下午1點由合作金庫對亞運大學培訓隊，下午5點由台北興富發對崇越隼鷹，10隊都出席中午的開幕式，很多教練卻高興不起來，譬如台中運動家，明天起就要打8天7戰，再譬如崇越，下週起將碰上11天10戰。

崇越自9日起連續4天有比賽，13日休息1天，14日起連續6天有比賽，總教練王宸浩指出，即便在他球員時期，中華職棒在上、下半季尾聲為了消化補賽，幾乎都不可能出現11天10戰，沒想到會在業餘賽事碰上。

「各隊都會碰上狀況，討論賽程時大家有曾提出，希望賽程可以稍微拉長，譬如參考中職，各隊每週打5場、最多打5連戰，但棒協都沒接受。」他說。

王宸浩表示，業餘都打短期盃賽，球隊訓練方式與職棒不同，要已經習慣短期盃賽的業餘球員，突然面對連職棒球員都不會碰到的超密集賽程，對體能是極大的負擔，受傷風險也會大幅提高。

「這11天10戰打完，如果球員陸續受傷，就算可以補大學球員，我們後面賽程大概也不用打了，已經可以預期，大家因為投手戰力調不過來，有些比賽一定會派野手上去消化局數，但這樣就失去辦比賽的意義。」他說。