BlizzCon》暴雪五大遊戲改版內容 懶人包一次整理到好

BlizzCon暴雪嘉年華於台灣時間4日凌晨登場。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕「暴雪迷」期待已久的BlizzCon暴雪嘉年華終於於台灣時間4日凌晨登場，首場將約為45分鐘的開幕式便宣布旗下經典遊戲《魔獸世界》、《鬥陣特攻》、《暴雪英霸》與《爐石戰記》的全新改版更新內容，加上宣布《星海爭霸II》將提供免費遊玩；不過，《暗黑破壞神3》也成為眾多經典遊戲唯一沒有改版消息的遊戲，不免令粉絲失望。

BlizzCon是暴雪每年定期會舉辦的遊戲慶典，也成為「暴雪迷」一生一定要朝聖一次的地方，每年都會公布旗下遊戲的最新資料片及改版更新，但這並非是立即的，而可能是會在一個月至數個月後進行的「大改版」更動，等於是讓前來參與現場及購買虛擬門票的玩家先睹為快，現場也將提供全新改版內容試玩。

暴雪嘉年華是不少暴雪迷一生必來一次的聖地，有許多粉絲會扮演cosplay。（暴雪娛樂提供）

《魔獸世界》：這一款已經發布10年以上的多人線上遊戲依舊屹立不搖，經歷六次大改版，這次也在暴雪嘉年華中宣布未來8.0版本的標誌：《決戰艾澤拉斯》，在除掉外患後，部落與聯盟嫌隙逐漸擴大，雙方再度於艾澤拉斯展開戰火，並新增六支同盟種族、兩張全新地圖、食人妖副本外加與全新等級上限。

魔獸世界舞台也公布8.0版本《決戰艾澤拉斯》改版內容。（暴雪娛樂提供）

此外，隨著版本推進，不少玩家直喊懷念60等級的「無印時代」，這樣的聲音暴雪也聽到了，同步宣布《魔獸世界》新體驗的初步計畫，在經典版中，玩家可以體驗到原始版本《魔獸世界》最初的感動。

鬥陣特攻：推出全新輔助英雄「莫伊拉」，莫伊拉是一位會吸取生命的基因科學家，即將就在未來的改版將加入英雄行列，地圖也增加一張「暴雪樂園」，是以暴雪娛樂旗下經典遊戲特色集結的地圖；現場也同步釋出最新動畫短片：「榮耀與光榮」，粉絲將可以看到總是全副盔甲的「萊因哈特」過往也有桀傲不遜的時期。

暴雪英霸：再添兩隻生力軍加入萬象界域，分別是來自《魔獸世界》的「龍后」雅立史卓莎及來自《鬥陣特攻》的半藏，這兩支全新英雄都將具備「龍」的力量，即將於今年稍後加入，更新內容還包括技術本位對戰標準、語音聊天等。

暴雪英霸再添兩隻生力軍加入萬象界域。（暴雪娛樂提供）

爐石戰記：全新資料片《狗頭人與地下城》即將於12月上市，帶領玩家深入艾澤拉斯地下城，尋找寶藏和135張新卡牌，《狗頭人與地下城》將會帶來全新單人遊戲模式，挑戰完全免費，且不須預組任何套牌即可進入；同時，為慶祝新資料片上市，所有玩家都會在11月6日獲得一張免費的傳說手下－老狐狸馬林，而在資料片上市後，登入遊戲再送一張免費的隨機傳說武器。

爐石戰記全新資料片《狗頭人與地下城》即將於12月上市。（暴雪娛樂提供）

星海爭霸II：自11月16日起，玩家將免費獲得《自由之翼》劇情戰役、天梯排名對戰以及所有的合作任務指揮官，指揮官等級上限為五；此外，在遊戲最受歡迎的合作任務模式，將迎來最新指揮官「米拉˙韓」與「麥特˙霍納」，指揮麥特‧霍納強大的自治聯盟空中單位，以及米拉‧韓的高機動性地面單位，成為一股勢不可擋的力量。