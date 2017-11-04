MLB》「謝謝你用你的方式教我」馬林魚球星淚謝一朗

高登感性致謝一朗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今宣布不行使鈴木一朗明年200萬美元的球隊選擇權，以50萬美元買斷合約讓一朗成為自由球員，球星高登（Dee Gordon）對此感到相當不捨，稍早在個人IG發文，誠摯感謝一朗對球隊的付出。

現年44歲的鈴木一朗於2014年來到馬林魚，同隊3年、交情甚篤的高登今早獲知球隊不與一朗續約後相當難過，有眼尖球迷發現高登曾在大聯盟官方新聞下留言怒飆髒話，並附上無奈的表情符號，表達對於球團這項決定的失望。

高登隨後在個人IG上發文向一朗道別、致謝並獻上祝福，上傳了一張兩人深情擁抱、一朗燦笑的照片，感性寫道：「兄弟，我會很想念與你一起打球的日子，還有你在我很想閃人的時候、偷偷把球休息室音樂轉小聲。謝謝你成為我們超讚的隊友，謝謝你用你的方式教導我，用這樣的方式對你獻上所有的愛，真的很開心能和你一起打球。」並附上三個象徵史上最偉大球員的山羊符號（GOAT;Greatest of All Time）。

大聯盟官網指出，下季將是一朗在大聯盟的第18個球季，雖然不知道一朗會在哪裡結束職業生涯，但目前看起來完全沒有要退休的打算，畢竟一朗已經很嚴肅地強調過自己要打到50歲。