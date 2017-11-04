中職》林智勝澄清與史總關係 球迷：打臉領隊說法

林智勝和史耐德。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟林智勝今針對他跟史耐德的關係做出澄清，強調他們在場上的面對面溝通每一次都是和諧而愉悅，有球迷質疑，似乎跟中信領隊劉志威先前的說明有點衝突。

林智勝表示，外界針對他跟史總的關係有諸多揣測，全都不是事實，「我始終認為史總教練是有心想要改變，並且確實有能力幫助這支球隊的好教練。在首席教練和教練團的協助下，我也一步一步地融入球隊，並調整自我心態，期許自己能與史總共同努力，為球隊一起付出。」

林智勝更強調，跟史總在場上也有過幾次面對面的溝通，每一次都是和諧而愉悅的；並且對球隊的未來有著正向的期待感，希望自己在史總的帶領下，能對球隊是有所貢獻的。

不過，兄弟領隊劉志威上月18日記者會中指出，林智勝確實對一個有規範的總教練似乎還不太習慣，所以有一些消極作為，造成不好的示範，無法發揮母雞帶小雞的效果。

林智勝聲明和劉志威說明「兜不攏」引起PTT熱議，有人說，「寫這聲明稿的有點弱阿，跟領隊的話有矛盾。」、「這個聲明稿根本打臉領隊」、「這內容他自己看了也不會信R」、「要被川川黑了，幫領隊QQ」

中信兄弟領隊劉志威上月坦言林智勝對一個有規範的總教練似乎還不太習慣。（資料照）

林智勝澄清與史總關係的段落全文：

反觀報載我干預球隊指派總教練人選一事，我必須嚴正澄清，這是莫須有的指控。外界針對史耐德總教練與我的互動關係有諸多揣測，其實這都不是事實。我非常清楚球員沒有選擇總教練的權利。個人成績固然重要，但團隊成績永遠凌駕於其上。如果球隊戰績不佳，我一個人打得再好，都沒有意義。我始終認為史總教練是有心想要改變，並且確實有能力幫助這支球隊的好教練。在首席教練和教練團的協助下，我也一步一步地融入球隊，並調整自我心態，期許自己能與史總共同努力，為球隊一起付出。我與史總在場上也有過幾次面對面的溝通，每一次都是和諧而愉悅的；並且對球隊的未來有著正向的期待感。直到現在，我仍然保持著「只要球隊需要我，我絕對全力以赴」的信念，希望自己在史總的帶領下，能對球隊是有所貢獻的。