2017 台北世大運

NBA》落後18分還能逆轉 厄文半場爆發綠軍笑納7連勝

2017/11/04 15:02

厄文下半場大爆發，率綠軍笑納7連勝。（USA TODAY）

〔體育中心／報導〕暫居東區龍頭的塞爾提克今日客場出戰雷霆，上半場低迷一度落後18分，下半場才終於甦醒，靠著後衛厄文（Kyrie Irving）與大前鋒哈佛德（Al Horford）攜手狂攻43分，克服半場落後，在第4節逆轉，以101：94拿下7連勝，繼續稱霸東區。

上半場比賽厄文僅僅拿下3分連助攻也都繳白卷，易籃後才突然如夢初醒，整個下半場比賽貢獻22分6助攻，而大前鋒哈佛德也是在下半場爆發砍下17分，加上再比賽剩最後3分鐘，兩人頻頻出手得分，成為塞爾提克隊逆轉的關鍵，為球隊守住連勝。

厄文（11）攜手哈佛德（42）在末節逆轉勝。（美聯社）

上半場內線受到雷霆中鋒亞當斯（Steven Adams）一夫當關把持，關鍵時刻送出多次火鍋，讓塞爾提克手感低迷，在第三節找回手感，雷霆狀態卻開始下滑，整節慘遭塞爾提克壓制，在末節也參遭逆轉。

雷霆「CPR連線」表現其實並不差，「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）19分6籃板11助攻、P.喬治（Paul George）25分10籃板、安東尼（Carmelo Anthony）也有10分14籃板皆有雙十數據，只是剛好跟塞爾提克相反，下半場反而集體低迷，最終以94：101不敵綠軍，吞下敗仗。

相關關鍵字： NBA 塞爾提克 厄文 哈佛德

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