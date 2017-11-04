網球》辛吉絲胖2公斤離台 蘇黎世退休趴費爸、大詹出席

「瑞士公主」辛吉絲結束5天訪台旅行，已搭機返回瑞士。（取自詹詠然臉書）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「瑞士公主」辛吉絲結束5天訪台旅行，已搭機返回瑞士，準備本月下旬蘇黎世舉行的退休派對，屆時同胞傳奇天王費德爾（Roger Federer）等重量級球星都將出席，詹詠然等過往女雙搭檔也應邀共襄盛舉。

現年37歲的辛吉絲，在2017WTA新加坡年終總決賽宣告第三度退休，本週應好友詹詠然力邀，繼2012年首度來台表演賽後，再度赴寶島進行私人假期。這位現任世界女雙年終球后本週造訪了擎天崗、陽明山溫泉、九份品茗與金山老街，以及台北市地標101大樓，並飽嚐火鍋、串燒、鴨肉、芋圓、香腸、烤玉米、小籠包等在地美食，樂得她自嘲：「這幾天至少胖了2公斤！」不少眼尖遊客意外捕獲了野生辛吉絲，也偷偷拍照算是另類合影留念。

擔任稱職伴遊的詹詠然，則在臉書粉絲團留言：「歡樂的時光總是過得特別快，Martina的台灣之行已經告一段落了，這些天我們很享受在台灣的一切，連我自己也玩得很開心！很開心也很榮幸能夠在她宣佈退休後第一站就帶她來到我的家鄉、分享美食和我最愛的幾個景點，讓她感受一下台灣之美，這些天她做了很多新的嘗試，她也保證一定會再回來，想到其他城市看看。然而她也熱情的邀請我在幾星期後到蘇黎世參加她的退休派對，她說我們在台灣把她養得很好，到瑞士就換她好好的招待！」

「瑞士公主」辛吉絲結束5天訪台旅行，已搭機返回瑞士。（取自詹詠然臉書）

「瑞士公主」辛吉絲結束5天訪台旅行，已搭機返回瑞士。（取自詹詠然臉書）