MLB》田中將大續留 紐媒大讚：讓洋基有爭冠先發群

田中將大。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基日籍投手田中將大決定不逃脫合約，將續留紐約至2020年，走完剩下的3年6700萬美元。《紐約每日新聞》認為，這讓洋基擁有爭冠的先發群。

《紐約每日新聞》記者哈波（John Harper）撰文指出，若洋基以一年短約簽回老將沙巴西亞（CC Sabathia），洋基先發群有田中將大、塞維里諾（Luis Severino）、格雷（Sonny Gray）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）等人，只有沙巴西亞一人超過30歲，令人期待。

田中將大今年例行賽表現起伏大，繳出13勝12敗防禦率4.74，但他在季後賽先發3場，戰績2勝1敗防禦率僅0.90。《紐約每日新聞》指出，田中將大在季後賽重新擦亮自己的招牌，也顯示洋基當初花1.75億美元投資他是對的，田中將大十月份精采的演出，讓人忘了他在例行賽的不穩表現。

《紐約每日新聞》認為，洋基可能會以1年1200萬美元找回沙巴西亞，加上田中將大續留，以球隊目前的先發輪值群，可以不用再網羅日本「投打二刀流」大谷翔平。

不過，田中將大本季容易挨轟的問題需要改善，他今年在例型賽178.1局投球中被敲35轟，並列全大聯盟第4多，也是生涯最差，這也是他新球季需改善的問題。

洋基先發群2017年例行賽成績：