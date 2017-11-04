中職》將卸兄弟教練？ 許銘傑：思考未來的路如何走

許銘傑。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟牛棚教練許銘傑在冠軍賽期間傳出他將接任西武二軍投手教練，雖然他否認這項傳聞，不過今天貼文寫下今年首度執教的心得，表示接下來將充實教練一職的不足，「好好思考未來的路要如何走」。

許銘傑2014年回鍋中職，先後效力Lamigo桃猿、中信兄弟，去年12月轉任教練，伴隨新人輩出的兄弟打進季後賽，他說，今年第一次以教練身分站在球場上，看著選手打拚有種說不出的感覺，「他們表現好，我替他們高興，但是表現不好時，我卻什麼都沒有辦法為他們做些什麼」，他也透露接下來想好好充實教練這個位子是否還有不足之處，「接下來好好思考未來的路要如何走了！!尋找屬於自己的路啊！」

許銘傑表示，很感謝中信兄弟給予執教的機會，讓他學習到許多的東西，同時也很感謝學弟願意接受他給的意見和想法，「我們這一整年的配合都還算不錯。你們是一群很棒的選手好好去學習接下來的天下是屬於你們的。不要輕言放棄自己。踏上投手丘敵人只有一個人就是自己戰勝了自己就沒有什麼好怕的。」

許銘傑日前被日本媒體《東京體育》報導被西武獅計畫網羅擔任二軍投手教練，他則回應，有和西武球團長官吃飯，但未提到教練一事。

許銘傑發表本季結束的執教心得。（取自臉書）

日媒報導西武計畫招聘許銘傑。（取自東京體育）

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