LOL世界賽》三星SSG勇奪世界冠軍 三連勝SKT甜蜜復仇

SSG以三比零擊敗SKT，成功報去年遭淘汰之仇，勇奪S7世界冠軍。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽總冠軍戰今（4）日展開，連兩年上演同樣組合SK Telecom T1與Samsung Galaxy，SSG連續拿下前兩局後，第三局前期陷入極大劣勢，但成功在第二條巴龍戰把握SKT失誤後展開反擊，並在接連兩波關鍵會戰先抓下卡瑪，讓SKT團戰潰敗，最終就在40分鐘推倒本屆世界賽最後一座主堡，以三比零擊敗SKT，成功報去年遭淘汰之仇，勇奪S7世界冠軍。

第三局SSG先選，選擇科加斯（CuVee）、史瓦妮（Ambition）、馬爾札哈（Crown）、法洛士（Ruler）與露露（CoreJJ）；SKT則是特朗德（Huni）、古拉格斯（Blank）、卡瑪（Faker）、崔絲塔娜（Bang）與雷歐娜（Wolf）。（取自Twitch）

本局SKT變陣，由Blank取代Peanut，如同上一局，史瓦妮（Ambition）開局打野節奏就被破壞，SKT上野早早就GANK科加斯（CuVee）成功，古拉格斯（Blank）不斷遊走，6分鐘又助卡瑪（Faker）收下馬爾札哈（Crown），卡瑪再傳送支援上路，順利收下首塔經濟，再拿下首條小龍。

10分鐘SKT再於小龍池前會戰再打出0換2，節奏很快滾起，隨即多人在集結中路塔殺馬爾札哈，但12分鐘SKT想再單抓馬爾札哈卻被SSG成功支援反收下古拉格斯，接著又在自家野區抓下卡瑪，SSG打出一波反擊，追平兩座推塔數。

但特朗德（Huni）已經展開分推策略，科加斯無力阻止，隨著首條巴龍現蹤，雙方開始集結巴龍池，20分鐘SKT開戰先收下法洛士（Ruler）與馬爾札哈，落單的科加斯也被圍毆，SKT順利吃下巴龍，連續再收下兩條火龍，並取得五外塔優勢。

31分鐘SKT假開巴龍真開戰，原本SKT抓到走位失誤的法洛士，但卻被崔絲塔娜（Bang）大絕失誤推走，反救了法洛士一命，自己反卻被集火收下，雷歐娜也被擊殺，SSG選擇回頭開巴龍成功，再把想偷龍的古拉格斯收下，戰況逆轉。

33分鐘SSG在中路高地前靠著科加斯開大「饗宴」吃掉走位失誤的卡瑪，打出0換2，拔掉中路兵營後，SSG直接挺進主堡想結束比賽，但成員都殘血情況下，有人想點塔有人想殺人的目標分散，反讓SKT死裡逃生，靠著車輪戰反收三顆人頭。

全員復活的SKT成功吃下遠古巨龍，37分鐘反而來到SSG高地前，雙方不斷對峙，彼此都想抓對方的失誤，39分鐘SSG成功靠著法洛士的大心臟，趨前閃現開戰鎖定卡瑪，史瓦妮大絕「冰河籠牢」隨即跟上、瞬間秒殺卡瑪，雷歐娜也被收下，SKT團戰潰敗，讓SSG打出0換4，終於在40分鐘推倒主堡拿下勝利，以三比零完美奪冠。

本局能讓SSG逆轉的關鍵，除了崔絲塔娜在巴龍戰的大絕失誤外，SKT再吃下遠距龍後還有機會拿下勝利，卻在最後的中路會戰，Faker操作的卡瑪被法洛士閃現開戰抓下，連帶讓SKT會戰崩盤，讓SSG鎖下勝果，成功報了去年總冠軍戰被SKT淘汰之仇，更打破SKT在世界賽BO5不敗神話。賽後，自責的Faker更是低頭坐上位置上留下男兒淚。

賽後自責的Faker更是低頭坐上位置上留下男兒淚。（取自Twitch）