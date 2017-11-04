NBA》D.格林「廢老闆」說 小牛庫班嗆：他欠聯盟一個道歉

D.格林。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美式足球聯盟（NFL）球員近期在唱國歌時單膝跪地抗議，表達對美國總統川普（Donald Trump）的不滿，休士頓德州人（Houston Texans）老闆麥奈爾（Bob McNair）對此批評球員「犯人說」，引起爭議。NBA金州勇士的D.格林（Draymond Green）嗆要停止使用「老闆」之意，此話讓小牛老闆庫班（Mark Cuban）相當不滿。

麥奈爾之前談到NFL球員唱國歌單膝跪地抗議時，脫口說出「我們不該讓犯人掌管監獄。」此話引起發整個聯盟球員的反彈，甚至是其他的職業運動球員不滿。麥奈爾事後道歉，不過自家球員不領情，上月29日比賽，有選手就在唱國歌時單膝跪地抗議。

D.格林也對此事情在個人Instagram發文嗆，應該停止使用「老闆」（Owner）這個字，也許該用主席（Chairman）這個字，「被某人擁有，這開創一個不好的先例，給了一個錯誤的心態。」

庫班則對此表示，麥奈爾的言論是荒謬的、錯誤的，但他不認同D.格林的說法，「D.格林試圖改變沒有錯的事情，他欠NBA一個道歉，我認為D.格林在製造荒謬言論，因為他把公司擁有的股權，說成是擁有這家公司的員工，這是錯的，不論從哪個方面來看都是錯。」

「那些看了D.格林的文章的人，會讓人覺得我們沒有盡力去幫助球員成功，不關心他的家人、也不關心他的生活，這是錯誤的。」庫班強調，小牛和NBA大多球隊都在盡全力幫助球員發展，球員被視作為人，而不是資產。

庫班也提到，D.格林最近想要在矽谷投資，想知道若他買了一間公司，D.格林會用什麼名稱來稱呼自己，「我們擁有人，而不是資產，這是最大的差別。」庫班說，「你有了一間公司，你就擁有股票和股權。」庫班甚至嗆D.格林在大學時期沒學過商業課程，若他要在印地安納上課，「我願意出錢繳他的學費，我們會幫助他學習這些東西。」

小牛老闆庫班。（資料照，法新社）