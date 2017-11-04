MLB》省錢不留一朗、又想賣怪力男 馬林魚球迷很不滿

基特（左）、鈴木一朗（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今天宣布不執行44歲日籍球員鈴木一朗明年200萬美元的球隊選項，以50萬美元買斷金讓他成為自由球員，而球隊又把「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）等三名好手擺上交易台，歡迎各隊報價。馬林魚新團隊的一連串動作，引起許多球迷們不滿。

前洋基名將基特（Derek Jeter）為首的新團隊接手馬林魚後，被解約的幹部或員工已經超過20位，包含砍掉前總裁塞森（David Samson）、擔任特助的「馬林魚先生」柯奈（Jeff Conine），新團隊還想用薪水不多的新職位找回柯奈，但遭到回絕。

馬林魚若維持現今陣容不變，明年團隊新資逼近1.4億美元，新的經營團隊希望將團隊薪資壓在9000萬美元，因此想交易薪資昂貴的史坦頓、國聯盜壘王高登（Dee Gordon）、普拉多（Martin Prado）等人，如今也不留鈴木一朗。

史坦頓今年打出生涯代表作，單季59轟、132分打點、打擊率0.281，是本季的國聯打點王、全壘打王，但13年超大約才走到第三年，下賽季的薪資高達2500萬美元（約新台幣7億5980萬元）；而高登的5年合約剩3年3700萬美元；普拉多的合約剩2年2850萬美元。

馬林魚新團隊的動作讓許多球迷感到不滿，有球迷就說，「很難找到一名優雅的替補外野手，一朗很了不起，他應該待在馬林魚。」、也有球迷說，「馬林魚放他走是錯誤的決定，我們也不會帶回史坦頓，我討厭這個新團隊所做的事情。」

「怪力男」史坦頓。（資料照，法新社）

高登。（資料照，法新社）