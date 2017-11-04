NBA》羅素鬆口談交易 聊湖人僅提「老大」

羅素（右）轉戰籃網後首度和湖人交手。（USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕前湖人少主羅素（D'Angelo Russell）休賽期因為交易轉戰籃網，今天首次面對前東家，羅素雖表達了從退役球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）受益良多之情，但也坦承今夏對湖人籃球事務部總裁魔術強森（Magic Johnson）的不諒解。

魔術強森6月時解釋把羅素交易到籃網的原因，並以「球隊需要一名領袖」為由，在選秀指名「球哥」波爾（Lonzo Ball），期盼波爾能讓湖人其他球員變得更好，對此，羅素在籃網加盟時拒絕多談，如今他坦言心中的不諒解，「我只能控制我能掌握的。他有地位說出他想要的，所以我也只能在我離開的最後一天前盡我所能，做我能做的。」

羅素在去年曾外流與當時隊友楊恩（Nick Young）私下談話的影片，不僅造成楊恩和女友分手，也影響羅素和隊友的關係。回想在洛杉磯的日子，羅素表示，「那段時間我經歷了很多，沒什麼事情是我真的能掌握的，交易就是其一。我經歷了Kobe退休，每一件事……我很佩服我克服了這一切。」

羅素與布萊恩（左）。（資料照，法新社）

談到布萊恩，羅素開啟另一個話匣子，他憶起2015-16年，還是新秀的他從即將告別生涯的布萊恩學到不少，「他應得到他該有的關注，Kobe是個傳奇，如果他今天回歸，那絕對是世界上最精采的故事。他在場上、場下的作為，還有他展現自己的方式，以及對媒體談吐……等，都使我受益良多。」

首次對戰湖人，羅素僅拿下24投8中、17分7助攻7籃板的成績，和他開季三度拿下29分以上相比差強人意。