日職》川島慶三11局再見安 軟銀相隔2年奪「日本一」（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕回到主場福岡巨蛋，軟銀克服2分落後，9局下先以陽春砲扳平，延長賽11局下川島慶三再見安打，軟銀4：3氣走橫濱DeNA，隊史第8冠到手。

早早取得3連勝的軟銀，作客橫濱卻遲遲抓不下第4勝，第6戰回到福岡接受主場球迷的歡呼，比賽卻在第5局被對手DeNA單局4安打攻下3分大局逆轉，前7局又飽受先發今永昇太封鎖，打線苦吞11K，僅靠著松田宣浩一發陽春砲包辦全隊唯一的安打和打點。

即使有著2分落後，封王在即的軟銀於8下找回氣勢，今永續投遭長谷川勇也敲出第2支安打、也是長打攻占得點圈，並利用2次滾地球追成2：3，9下內川聖一更棒打DeNA守護神山崎康晃逼入延長賽。11下洋投艾斯科巴在1出局後連投2保送，DeNA雖趕緊換投三上朋也止血，川島慶三仍擊出再見安打，助隊拿下「日本一」。

相隔2年再奪「日本一」，也是軟銀4年來第3座「日本一」，去年被日本火腿中斷連霸，亦是隊史第8冠、監督工藤公康掌兵符後的第2冠。川島慶三的再見安打，則是繼1950年毎日、1965年巨人、1988年西武後，日本大賽史上第四度以再見安打定勝負。

川島慶三送回代表超前分的內川聖一，軟銀再見安打拿下「日本一」。（取自西日本Sports）

軟銀主場封王，全隊高高拋起工藤監督。（取自朝日新聞）