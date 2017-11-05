NBA》捶心肝！籃網不要的選秀權 如今成湖人最大驚奇

湖人新秀庫茲馬。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年六月，籃網透過交易送出當家中鋒羅培茲（Brook Lopez）以及第27順位選秀權，換來現主力控衛羅素（D'Angelo Russell），已29歲的羅培茲顯然不在籃網的重建藍圖中，但送出的這第27順位卻可能是他們今年心中的最大遺憾。

今年夏天的選秀會上，湖人隊用這第27順位的選秀權網羅來自猶他大學的22歲新秀庫茲馬（Kyle Kuzma），被視為今年選秀會上最大顆的後段選秀珍珠，庫茲馬開季至今的表現讓人眼睛為之一亮，場均15.7的得分高居新秀排行第3，2分球命中率更高達7成，排名聯盟第6，在他前面的只有卡培拉（Clint Capela）、坎特（Enes Kanter）、戈貝爾（Rudy Gobert）、亞當斯（Steven Adams）、詹姆斯（LeBron James）等人。

2分球命中率排行：

1.Clint Capela－79.5％

2.Enes Kanter－72.1％

3.Rudy Gobert－71.6％

4.Steven Adams－71.6％

5.LeBron James－71.1％

6.Kuzma－70.8％

庫茲馬的精采表現無疑是本季菜鳥中的最大驚奇，也讓他成為湖人力捧接班的新星，在上週出爐的官方新秀排行榜中，他高居第4名，僅次去年狀元西蒙斯（Ben Simmons）、波蘭長人馬卡南（Lauri Markkanen）以及今年探花塔圖姆（Jayson Tatum）。

不過對於籃網隊差點有機會選到庫茲馬，總經理馬克斯（Sean Marks）在接受紐約郵報訪問時相當泰然，他表示：「當時誰知道庫茲馬會被誰選走，那個選秀權就是交易的一部份，而湖人隊也做了很棒的決定。」

昨天庫茲馬與羅培茲合砍55分、23籃板，率隊以124：112痛宰籃網，2人如此優異的表現看在籃網高層眼裡，心裡肯定是五味雜陳。