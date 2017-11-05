NBA》自曝不愛繁華大城 公鹿字母哥獨鍾密爾瓦基

字母哥不愛繁華之都。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿新星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）上季與球團完成4年續約，要到2021年才會成為自由球員，但未來是否會出走已備受關注，亞德托昆波受訪時透露對密爾瓦基有很深的情感，對繁華都市興致缺缺。

「我是個低調的傢伙，洛杉磯、邁阿密那類的閃耀都市我都不愛，如果我在那些都市打球，我不知道我自己還能不能繼續當一樣的球員。」亞德托昆波說，而日前遭逢父親過世的低潮，也讓亞德托昆波對於密爾瓦基的情感更加深厚，「站在這裡的每一天，我都能感受到來自這座城市的愛，對我來說，我現在正在經歷的一切，都讓我更加心存感激。」

開季至今表現搶眼的亞德托昆波，目前平均每場可轟下31分暫居聯盟得分王，出色表現屢獲聯盟大咖前輩讚賞，美媒認為亞德托昆波將持續成長，合約到期時公鹿很可能會用老將指定條款重金留人，而曾說自己DNA有忠誠成分的亞德托昆波，目前看來也非常喜歡密爾瓦基。

但美媒也提到，杜蘭特（Kevin Durant）同樣曾經表示自己對奧克拉荷馬的熱愛、有多麼喜歡為他們打球。美媒認為，亞德托昆波在4年後可能還是會很喜歡為密爾瓦基打球，但對公鹿球團的觀感是否生變就很難說。

美媒隨後總結，對於球迷來說，現階段最重要的事就是好好欣賞亞德托昆波打球，其他的事只要知道球隊正在計畫未來、亞德托昆波目前看似並不在乎即可。

字母哥暫居聯盟得分王。（資料照，法新社）