OW世界盃》韓國摘下冠軍金盃 「地球防衛隊」加拿大苦戰落敗

韓國隊依舊展現硬實力，以四勝一敗拿下冠軍，但各國實力看得出來已經越來越近。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《鬥陣特攻》世界盃在台灣時間5日來到四強暨冠軍戰，韓國與加拿大各自在四強打敗法國與瑞典，正式展開交鋒，面對有如外星人般強大的韓國隊，加拿大儘管離勝利很遠，但沒有退縮，還在第四張地圖垃圾鎮拿下首勝，但韓國最終還是以四勝一敗奪下冠軍金盃，宣告「地球防衛隊」再度失敗，但世界各國與韓國隊的實力差距，可說是越來越近。

四強賽首組比賽由瑞典對上加拿大，前兩局先戰成平手，而在第三張地圖花村瑞典隊先靠著雙刺客及攔路豬組成讓加拿大只拿下一分，攻守交換後，瑞典拿出雙刺客搭配路西歐，突破加拿大防守，以2比1拿下第二勝。

瑞典在四強賽一度取得2勝1敗領先。（取自Twitch）

但在第四張地圖直布羅陀基地，加拿大展開反擊，突破防守的瑞典隊132陣型，順利將推車直達終點，再將後攻的瑞典隊一波波攻勢化解，以3比2再度追平比數。

雙方戰好戰滿進入第五張地圖綠洲城，谷底反彈的加拿大隊先靠著源氏拔刀四連殺，助隊伍拿下第一分；但瑞典隊在第二回合也展開反擊，靠著雙飛陣交戰取得優勢，追平比數；第三回合雙方同樣以雙飛戰較勁，加拿大隊在延長賽艱苦勝出，以2比1拿下第三勝，挺進冠軍戰。

加拿大以3比2逆轉瑞典挺進四強。（取自Twitch）

四強賽第二組由韓國對上法國，儘管韓國在小組賽有著12局完美無敗紀錄，但畢竟來到八強賽面對的是世界頂尖強隊，昨日先被美國打破零敗紀錄後，韓國今天對上法國同樣面臨挑戰，儘管在前兩張地圖綠洲城、努巴尼，韓國遭遇擅長使用雙飛陣的法國隊，頻頻被逼入絕境，還是靠著硬實力拿下二連勝。

第三張地圖花村，韓國隊遭受挑戰，先攻的法國再度拿出拿手雙飛陣，先是在延長賽中驚險拿下A點，但B點還是被守死；只拿一分沒關係，攻守交換後，法國隊接連破解奪命女、刺客陣及壁壘機兵等不同套路，完封韓國，以1比0拿下首勝。

第四張地圖直布羅陀基地，吞下首屆世界盃第二敗的韓駝隊重整旗鼓，強勢主宰戰局，以極短的時間就將推車推抵終點，攻守交換後，法國隊還是展現強硬攻勢，頻頻突破韓國隊防線，韓國最終才在C點前守下戰局，最終就以3比2拿下第三勝，挺進冠軍戰。

韓國閃光成功靠著脈衝炸彈漂亮收下兩顆人頭。（取自Twitch）

韓國隊以3勝1敗挺進冠軍戰。（取自Twitch）

緊接著進行的冠軍戰，由韓國對上加拿大，在首張地圖綠洲城，成為雙飛陣較勁場合，韓國隊在空中及地面戰鬥均告捷，率先拿下第一勝；第二張地圖國王大道，雙方都派出炸彈鼠，也各有斬獲，但依舊由韓國隊笑到最後，以地推配雙飛組合，破解加拿大隊的歐瑞莎護盾，以2比1取得第二勝。

安娜在第二張地圖國王大道既能輔助也能收頭。（取自Twitch）

第三張地圖花村，加拿大隊展開反擊，先是在緊密的韓國隊防守下打出破口連得兩分，但韓國靠著奪命女不斷狙擊，同樣奪下兩座控制點，也讓比賽進入加賽，最終韓國還是靠著硬實力以5比4取得三連勝。

第四張地圖垃圾鎮，加拿大隊持續進擊，靠著歐瑞莎搭壁壘機兵一路過關斬將，直到C點前被韓國隊擋下才換為雙刺客並成功達陣，攻守交換後又把韓國隊攻勢守在C點前，以3比1拿下首勝。

第五張地圖努巴尼，韓國隊再度展現侵略性，很快就連拿三點，但加拿大拿出歐瑞莎配托比昂的炮台陣，同樣順利達陣，比賽再度進入加賽，加拿大只花了1分半就連抵兩點，而韓國隊同樣如此，進入二度加賽，韓國隊還是以5比4拿下第四勝。最終就以四勝一敗，奪下本屆世界盃冠軍。

韓國隊以4勝1敗擊敗加拿大，奪下冠軍。（取自Twitch）