NBA》卓蒙德16分19籃板雙十秀 活塞賞國王七連敗（影音）

With 16 PTS, 19 REB & 3 STL for 53.8 FPTS, @AndreDrummond is your #FantasyPlayeroftheNight! Check out his highlights! #NBAFantasy pic.twitter.com/Asv4jpdIzi — NBA Fantasy （@NBAFantasy） 2017年11月5日

〔體育中心／綜合報導〕近況火燙的活塞今在主場迎戰國王，季前找來的「防守大鎖」A.布萊德利（Avery Bradley）攻守俱佳斬獲全場最高24分，搭配卓蒙德（Andre Drummond）16分19籃板、開季第8次的雙十表現，助活塞以108：99擊敗國王搶下近6戰第5勝。

季前從塞爾提克交易來的A.布萊德利，今上場32分鐘展現高效率，全場15投10中包含3顆三分球，命中率近七成轟下全場最高24分，防守端表現也獲總教練范岡迪（Stan Van Gundy）肯定，賽後盛讚：「我已經說過好多次了，但他真的改變了我們隊上的防守積極度，當然不是全部功勞都在他、讓S.強森（Stanley Johnson）打先發也有幫助，但有A.布萊德利在場上，防守真的好很多。」總教練范岡迪說。

A.布萊德利攻守俱佳。（美聯社）

活塞當家中鋒卓蒙德此役同樣表現精采，上場36分鐘斬獲16分19籃板3抄截，開季至今10戰有8場繳雙十成績單，開季連10戰至少12籃板為近35年第二長紀錄。先發T.哈里斯（Tobias Harris）也以五成命中率攻下全場次高20分。活塞開賽猛攻10：0攻給足下馬威，國王全場苦追僅在第二節短暫超前，但第三節尾聲活塞加足馬力拉開比分，一路領先到比賽結束。

國王此役輸球苦吞七連敗，連6戰被對手得分破百血洗，總教練耶格爾（Dave Joerger）賽後無奈表示球隊無法攻下關鍵分數，多次追近比分但始終無功而返，國王藍道夫（Zach Randolph）此役進帳19分全隊最高、波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）14分居次。活塞總教練范岡迪則說今天贏得並不輕鬆，對方先發帶來不少麻煩，但球隊成功挺住拿下勝利。

卓蒙德開季10戰已繳8場雙十表現。（美聯社）