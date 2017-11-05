MLB》送球帽再「抱緊處理」 阿土伯超暖心舉動惹哭球迷（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人奪冠後行程滿檔，繼電視訪問、封王遊行後，今效法去年小熊行程造訪知名遊樂園，明星二壘手「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）與同鄉小球迷溫馨互動讓人直呼超暖心。

繼昨天在休士頓的封王遊行後，艾圖維、史普林格（George Springer）和柯瑞亞（Carlos Correa）今造訪知名遊樂園繼續參加遊行，艾圖維笑說自己得好好認識所有的卡通人物，盛讚這趟遊行相當棒，有很多球迷到場，真的非常支持球隊。

來自委內瑞拉的艾圖維也展現暖心一面，路途中曾碰到一位同樣來自委內瑞拉的小球迷，艾圖維摘下自己的球帽送給小球迷，拿到帽子的小球迷當場哭出來，艾圖維立刻「抱緊處理」並摸摸小球迷的頭，溫馨互動隨後被放上大聯盟官網，網友紛紛留言稱讚艾圖維。

.@JoseAltuve27 ran into a HUGE fan from Venezuela and they shared a magical moment when Jose gave him his hat. pic.twitter.com/884XHPDs1g — Houston Astros （@astros） 2017年11月4日

世界大賽MVP史普林格開心表示，他們要來佛州的時候，並不覺得會有很多太空人球迷到場，結果驚喜發現到處都是太空人球迷，「這真是令人難以置信，因為已經看過很多其他運動員或職業隊的遊行，而我們竟然有機會實際體驗，真的是美夢成真。」

剛求婚成功的柯瑞亞也開心帶著未婚妻一同前往，笑說終於能釋放壓力、好好享受一下，「過去幾週真難熬啊，在季後賽跟洋基、道奇都打到第七戰，壓力真的超大的，但現在我們能好好放鬆一下，來遊樂園玩，享受彼此最美好的時光。」柯瑞亞笑說能來遊樂園玩讓他有反璞歸真的感覺，「好像又再當了一次小孩，來遊樂園玩、跟支持我們的人一起慶祝拿冠軍。」

太空人球員造訪遊樂園。（取自太空人推特）

艾圖維開心拍照。（取自太空人推特）

柯瑞亞與未婚妻。（取自太空人推特）