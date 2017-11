MLB》送球帽再「抱緊處理」 阿土伯超暖心舉動惹哭球迷（影音）

〔體育中心/綜合報導〕太空人奪冠後行程滿檔,繼電視訪問、封王遊行後,今效法去年小熊行程造訪知名遊樂園,明星二壘手「阿土伯」艾圖維(Jose Altuve)與同鄉小球迷溫馨互動讓人直呼超暖心。

繼昨天在休士頓的封王遊行後,艾圖維、史普林格(George Springer)和柯瑞亞(Carlos Correa)今造訪知名遊樂園繼續參加遊行,艾圖維笑說自己得好好認識所有的卡通人物,盛讚這趟遊行相當棒,有很多球迷到場,真的非常支持球隊。

來自委內瑞拉的艾圖維也展現暖心一面,路途中曾碰到一位同樣來自委內瑞拉的小球迷,艾圖維摘下自己的球帽送給小球迷,拿到帽子的小球迷當場哭出來,艾圖維立刻「抱緊處理」並摸摸小球迷的頭,溫馨互動隨後被放上大聯盟官網,網友紛紛留言稱讚艾圖維。

.@JoseAltuve27 ran into a HUGE fan from Venezuela and they shared a magical moment when Jose gave him his hat. pic.twitter.com/884XHPDs1g