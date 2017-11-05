NBA》出手多卻投不進 湖人教頭仍讚球哥「投籃積極」

球哥波爾昨雖積極進攻展現攻企圖心，但手感不佳15投僅3中。（USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨在自家主場以124：112擊退來訪的籃網，此役新秀庫茲瑪（Kyle Kuzma）首度先發出賽，繳初21分13籃板「雙十」亮眼成績，另一位新秀「球哥」波爾（Lonzo Ball）卻還是手感不佳，全場15投只有3中得到6分，不過湖人主帥仍力挺子弟兵，肯定波爾在進攻的企圖心。

昨日一役，波爾雖然手感不佳，但比起上場出戰拓荒者，他在進攻上展現高度侵略性，可惜幾次強攻，卻頻頻放槍，全場15投才3中，繳出6分7助攻5籃板2抄截。雖然波爾的進攻效率並不高，但全場沒有出現任何一次失誤，也讓他單場的正負值成為全隊最高的+22。

「老實說，我並不認為波爾的出手頻率會太高，」湖人主帥華頓（Luke Walton）說，「我記得確實有幾次選擇投籃會比傳球更好，我認為他能積極出手投球很棒，他要做的就是轟炸籃筐，學習如何面對NBA的比賽。」

而華頓也再次強調：「再說一次，他今天的正負值是全隊最高，整場比賽出手都相當積極，一次失誤也沒有，我希望他下一場比賽能保持這樣的表現。」

雖然本季初波爾的進攻效率極低，近五場比賽平均每場只得到6.6分，投籃命中率不到三成，三分命中率也僅9.4%。不過華頓卻完全不擔心，他表示：「無論波爾是準確命中還是放槍，現階段我都不在乎，他是很優秀的球員，加快打球的節奏、施加對手壓力，這就是我們希望他做的。」

湖人教頭華頓。（資料照，美聯社）