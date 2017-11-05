NBA》湯斯狂砍31分屠小牛 灰狼4連勝等了1785天

〔體育中心／綜合報導〕本季戰績大躍進的灰狼，今在主場迎戰聯盟爐主小牛，灰狼在首節領先後就為比賽定調，終場以112：99擊敗小牛，拿下睽違5年，總共1785天的4連勝。

最近13年的灰狼隊，可說是聯盟弱旅的代名詞，連續13年未闖進季後賽打破聯盟紀錄，這段時間內更只有1次勝率超過5成，當時還是2005年有準名人堂球星賈奈特（Kevin Garnett）坐鎮的陣容，灰狼隊在賈奈特離隊後可說是一蹶不振。

不過今年開季灰狼打出全新氣象，戰績5勝3敗高居西部第4，今擊敗小牛後拿下第6勝也暫時追上勇士，灰狼陣中以當家球星湯斯（Karl-Anthony Towns）表現最佳，狂砍31分、12籃板，主控提格（Jeff Teague）也有11分、10助攻的雙十演出。

主力得分手威金斯（Andrew Wiggins）則砍下23分，他全場出手14次命中9球，正負值是全隊第2高的+14。

小牛方面以超級新秀D.史密斯（Dennis Smith Jr.）表現最佳，砍下18分、5籃板，前鋒H.巴恩斯（Harrison Barnes）也有17分進帳，至於當家球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）全場7分進帳，命中率只有37.5％。

灰狼上一次四連勝是在2012年12月15日，對手正好也是小牛，有趣的是，5年過去灰狼陣容人事已非，無人為當時成員，而小牛則至少還有諾威斯基為當時成員。

灰狼中鋒湯斯率隊拿下5年來首次四連勝。（美聯社）

威金斯拿下23分。（美聯社）

主控提格（持球者）進帳雙十成績。（美聯社）