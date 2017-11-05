NBA》碎金塊搶3連勝！勇士重返西部龍頭

雙巨頭穩定發揮，勇士重回西部龍頭。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今客場迎戰金塊，在第3節打出一波43：21攻勢奠定勝基，加上「雙巨頭」柯瑞（Stephen Curry）及杜蘭特（Kevin Durant）穩定發揮，合拿47分，最後以127：108輕取金塊，收下3連勝，以7勝3敗與火箭並列西部龍頭。

近期收下2連勝的灣區大軍，今前進丹佛踢館，首節取得36：23領先，其中柯瑞送出多達7次助攻，追平個人單節最多助攻。

柯瑞首節就送出多達7次助攻，追平個人單節最多助攻紀錄。（美聯社）

次節金塊回神，巴頓（Will Barton）三分彈命中助隊超前，加上替補上陣的「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）的精彩暴扣，一度帶動球隊氣勢，不過這股反撲火力隨即被勇士以連續外線攻勢澆熄，加上第3節單節攻下43分，甩開對手糾纏，終場就以19分差獲勝。

「半獸人」法瑞德精彩暴扣。（USA TODAY）

此役勇士團隊命中率為55.6%，飆進18顆三分球、命中率46.2%，外線火力優於金塊的21.7%，其中柯瑞三分球10投5中，拿下22分、11助攻，杜蘭特25分、7籃板、7助攻；金塊則以巴頓攻下21分、8籃板、5助攻表現最為亮眼。

日前與馬刺一戰中，主帥柯爾因不滿裁判判決，出言不遜辱罵裁判，今天在賽前也特別為此道歉，他說：「身為教練，當你在場上看到一些不樂見的狀況時，難免會想大吼大叫，或許只是想激勵球員、改變裁判尺度，但不管怎麼說，前場比賽我確實不該對裁判使用那類的言語。」

勇士隊主帥柯爾。（美聯社）