NBA》鵜鶘雙塔合飆52分27籃板 延長賽氣走公牛（影音）

鵜鶘靠著雙塔在末節發威，延長賽氣走公牛。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今天作客芝加哥出戰公牛，鵜鶘靠著雙塔發威，「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）和「一眉道人」戴維斯（Anthony Davis）合轟52分、27籃板，先在末節先追平比分，延長賽再以96：90擊敗公牛，驚險拿下連勝。

首節公牛率先發難，打出一波9：2的攻勢，不過鵜鶘雖後緊追不捨，首節打完兩隊僅剩2分之差。次節兩隊命中率還是偏低，公牛頻飆三分，但命中率卻僅有18.18%，上半場打完，雙方不分高下，38：38戰成平手。

易籃後公牛靠著單節搶下17籃板加上8次助攻，在第三節打完取得7分優勢，以64：57暫時領先。不過倒了末節，前3節表現平平、14投3中僅8分進帳的卡森斯，突然甦醒跳出來接管比賽，單節獨得11分，幫助鵜鶘扳平比數進入延長賽，延長賽再添6分，加上老將控衛尼爾森（Jameer Nelson）延長賽獨得5分領軍以96比90逆轉勝，氣走公牛。

卡森斯（左）在末節突然甦醒跳出來接管比賽。（美聯社）

鵜鶘戴維斯（Anthony Davis）前3節苦撐緊咬公牛不放，繳出全隊最高27分16籃板，末節回神的卡森斯則拿下25分11籃板，而先前遭金塊釋出加盟鵜鶘的老將尼爾森（Jameer Nelson）則在延長賽獨得5分，替補繳出13分、5籃板與5助攻，成為球隊獲勝功臣之一。