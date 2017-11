勇士總教練柯爾。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士主帥柯爾(Steve Kerr)在週五作客馬刺的比賽中,因不滿裁判判決在場邊大爆粗口,畫面也在網路上流傳,今天他表示歉意,坦言自己做了不好的示範,不過仍不忘開昔日恩師帕波維奇(Gregg Popovich)的玩笑。

柯爾表示:「真是太令人尷尬了,我的女兒告訴我影片在網路上流傳,我感到非常羞愧,當時我很投入比賽,但仍不能使用這種措詞。」坦言當時可以做出更得體的行為,但一切都是為了自家球員的權益。

不過當時對手總教練帕波維奇反應更激烈,兩度走到裁判旁大聲吼叫,甚至罵出「真他X的爛裁判」,吃了兩次T後遭驅逐出場,柯爾也調侃地說:「這都是帕波維奇教我的,但有時候脾氣和競爭慾望能讓我們向上。」

柯爾爆粗口影片:

.@SteveKerr I will wash that mouth out with soap! #NBAonTNT #Warriors #Spurs pic.twitter.com/0JG42l5hpv