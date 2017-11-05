MLB》要為灣區拚冠軍 奎托續當巨人盡情搖擺

奎托選擇放棄跳脫合約。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人強投奎托（Johnny Cueto）確定續留灣區！美媒報導奎托決定放棄球員選擇權，要把剩下的四年合約走完，盼能幫助巨人再拚世界大賽冠軍，經紀人已透過簡訊確認消息屬實。

舊金山當地媒體稍早報導，奎托已決定放棄球員選擇權，不會跳脫合約將續留灣區，奎托是在2016年季前與巨人簽下6年1.3億美元合約，目前合約已走2年，按照合約內容規定，奎托有權在今年世界大賽結束後三日內跳脫合約成為自由球員，但奎托選擇放棄球員選擇權，續留灣區想幫助球隊爭冠軍。

報導指出，奎托的經紀人透過簡訊確認續留消息屬實，表示奎托對於續留巨人感到相當興奮，他的目標也依然保持不變，就是要為舊金山贏得一座世界大賽冠軍。奎托前兩年年薪分別為1500萬及2100萬美元，往後4年年薪維持2100萬美元，球團在合約倒數第二年的2022年擁有球隊選擇權，可用500萬美元買斷合約。

奎托將續披巨人戰袍。（資料照，法新社）

美媒提到，若以保守觀點來看，奎托決定不跳脫合約、選擇續留巨人的重要考量在於，擔心自己現在投身自由市場，並無法得到比目前4年總價8400萬合約更好的價碼。美媒指出，奎托挑脫合約的機率隨著本季表現不佳銳減，他在去年繳出219.2局、18勝5敗、防禦率2.79的亮眼成績，本季卻因手指水泡和前臂傷勢所苦，在傷兵名單待了45天，表現也下滑至147.1局、8勝8敗、防禦率4.52。

美媒認為，若奎托選擇跳脫合約，巨人其實能減輕不少薪資壓力，也許有可能因此補進強打增添火力，然而前段先發輪值將因此出現戰力大洞。而從現實層面來說，本季因傷造成表現下滑的奎托並沒有跳脫合約的本錢，巨人球團也沒有另覓他人的打算，因為今年季後的自由市場欠缺高檔先發。

奎托要為灣區拚冠軍。（資料照，法新社）