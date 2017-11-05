MLB》送走包爺展開重建 藍鳥看上印地安人強打

藍鳥有意追求布魯斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕季後自由市場即將開張，邁入重建期的藍鳥有意延攬強打入隊，美媒報導季末表現火燙的布魯斯（Jay Bruce）是藍鳥可能的補強目標，但能否如願招募得看布魯斯的決定。

藍鳥今宣布不會行使包提斯塔（Jose Bautista）的球隊選擇權，將買斷合約與這位昔日重砲分道揚鑣，季中從大都會轉戰印地安人後大放異彩的布魯斯被預期為補強目標。美媒認為，印地安人將把補強重心放在續留一壘手山塔納（Carlos Santana），而非端出新約與布魯斯洽談。

30歲的布魯斯原效力大都會，季中被放進讓渡名單後被印地安人撿走，轉隊後打擊大爆發，在例行賽22連勝期間貢獻良多，球季結束後以36轟作收為生涯最佳，季後賽表現更讓人直呼撿到寶，18打數擊出5安，貢獻2轟4打點外加一支二壘打。

美媒認為藍鳥下季將邁入重建期，能否成功招募布魯斯的關鍵在於，布魯斯曾在7月公佈自己的不得交易隊伍清單，當中除了響尾蛇、馬林魚、洋基、運動家、光芒、費城人，再來正是藍鳥。但美媒預估，隨著布魯斯恢復自由之身，談判難度相對會容易許多，藍鳥仍有機會出手搶人。

藍鳥告別包爺邁入重建。（資料照，法新社）