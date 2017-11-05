NBA》頭殼壞去才跳脫合約 皇家敗投王下季續留爽領4.8億

皇家先發投手甘迺迪。（資料照， USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕王建民前隊友先發投手甘迺迪（Ian Kennedy）去年簽下與皇家肥約，今年卻投出生涯最差5勝13敗防禦率5.48的成績，儼然成為「薪水小偷」，而他今天也選擇未來3年續披皇家戰袍，直到合約結束。

甘迺迪與王建民都是洋基小聯盟系統出身，並曾一同入選紐約洋基短期1A（史坦頓島洋基）隊史最佳陣容，甘迺迪2007年升上大聯盟，與王建民一同打拚3年後，被洋基交易到響尾蛇，2011年投出代表作，拿下21勝4敗、防禦率2.88的亮眼成績，更與道奇隊的克蕭（Clayton Kershaw）並列國聯勝投王。

2013年轉戰教士，3年共繳出26勝30敗，防禦率3.97的成績，成為自由球員後，皇家在去年和他簽下5年7000萬美元（約新台幣23.6億元）後，也讓他與前隊友建仔再續前緣。

甘迺迪今年薪水1350萬美元（約新台幣4.05億元），球季結束後可選擇跳出合約成自由球員，而他七月初在受訪時也坦承，以自己今年的成績不可能拿到更好的合約，所以絕對不會做跳脫合約這種傻事。

甘迺迪今年32歲，本季30場先發防禦率高達5.38，登板154局，送出131次三振、61次保送，下季他將可領1600萬美元（約新台幣4.8億元）的年薪，到2020年他身價將高達2000萬美元（約新台幣6億元）。