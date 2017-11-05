高爾夫》馮珊珊TOTO日本菁英賽成功衛冕 盧曉晴15名

〔記者趙新天／綜合報導〕中國一姐馮珊珊今天在日本茨城縣，以3回合總計197桿，2桿之差衛冕成功，贏得2017 TOTO日本菁英賽冠軍。

這是馮珊珊生涯第8次在LPGA賽事封后，也是今年第2勝，上次奪冠是5月份的LPGA Volvik錦標賽。

今天最後1回合的競爭，馮珊珊起步並不順利，前4洞柏忌、博蒂替出現，打完11洞只進帳1桿，讓同組的日本好手鈴木愛和瑞典女將諾奎絲特看到機會。

尤其鈴木愛在第10洞抓下博蒂之後，追成只差1桿，一路緊逼著馮珊珊，可惜鈴木愛在第12、13洞連著錯失博蒂，馮珊珊卻在這兩洞都抓小鳥。雖然鈴木愛從第14洞起再次追擊，打到第16洞又追到1桿之差，第17洞也有博蒂機會，但馮珊珊在第17洞推進關鍵的18呎博蒂，保住領先優勢。

最後1洞馮珊珊和鈴木愛兩桿都沒上果嶺，馮珊珊短切到洞口附近，冠軍在望，鈴木愛保Par推桿失手，以兩桿之差的199桿獲得第2名。馮珊珊輕易推進冠軍推桿，68桿完賽，生涯首度衛冕成功，也是今年美國LPGA巡迴賽31場比賽唯一衛冕成功的選手。

諾奎絲特今天以全場最佳的66桿完賽，總計201桿名列第3。她在193碼標準桿3桿的第3洞，拿4號鐵桿幸運打出一桿進洞，這是她在LPGA賽事歷來第3次幸運的1擊。

台灣女將盧曉晴最後1回合前12洞打下4個博蒂，一度衝進前4名，可惜最後6洞沒有進帳反而吞了兩個柏忌，70桿完賽。蔡佩穎今天也打出70桿，兩人同以206桿並列15名。龔怡萍今天打出71桿，總計218桿並列71名。

馮珊珊衛冕成功。（美聯社）

