日職》「平成怪物」與軟銀分道揚鑣 聲明致歉沒能有所貢獻

松坂大輔3年僅在軟銀一軍出賽一場，球團希望他能轉教練並兼任球員，但松坂選擇離開。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕時代的眼淚！37歲的「平成怪物」松坂大輔，2014年底風光加盟福岡軟銀鷹隊，日前卻傳出退團消息，而在昨天日本大賽落幕後，軟銀今天正式宣布與松坂大輔分道揚鑣，隨後松坂大輔也發表聲明感謝球團與教練，表示不想放棄職業生涯，想再給自己一次機會。

松坂大輔在2014年12月以3年12億日圓（約新台幣3億元）加盟軟銀，還披上象徵王牌投手的背號18號，但他表現卻和高薪不成正比，過去兩年僅在一軍出賽1場，該場比賽單局就投出4次保送慘失5分，暌違3648天再登日職一軍投手丘，以悲慘投球內容收場。

加盟這三年，松坂僅在去年球季尾聲後援一場，今年球季原被看好有機會補上先發空缺，卻礙於肩膀受傷，連二軍都未有登板記錄。根據日媒指出，軟銀球團原希望他能轉教練並兼任球員，但松阪認為自己手臂近期狀況還不錯，因此婉拒球團安排決定離隊。

松坂透過球團發表的聲明，他在聲明中先和球團、教練和支持軟銀的球迷道歉，為過去3年來沒有能對球隊做出貢獻感到難過，並感謝軟銀監督工藤公康、教練團、隊友以及球團工作人員表達感謝，松坂在聲明中指出：「那是無法用言語表達出來的滿滿感謝，他們在這段時間一直支持著我，也因為這樣，讓我更希望能在重新回到一軍投手丘上。」

而對於松坂退團是否有意打算網羅，前東家西武獅隊則表示：「目前暫時沒有考慮。」