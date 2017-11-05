中職》Lamigo桃猿封王遊行 上萬球迷到場嗨翻天（圖集+影音）

Lamigo桃猿封王大遊行。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊2日以系列賽4勝1敗成績，贏得隊史第5座總冠軍，將於5日（週日）早上11點至12點半舉行「封王遊行」，遊行隊伍從桃園國際棒球場出發，遶行中壢銀河廣場、桃園藝文廣場，最後抵達桃園市政府廣場。

Lamigo桃猿封王大遊行。（記者林正堃攝）

Lamigo桃猿封王大遊行。（記者林正堃攝）

Lamigo桃猿封王大遊行。（記者林正堃攝）

Lamigo桃猿封王大遊行。（記者林正堃攝）

熱情球迷在桃園市府前迎接球隊。（記者林正堃攝）

熱情球迷在桃園市府前迎接球隊。（記者林正堃攝）

熱情球迷在桃園市府前迎接球隊。（記者林正堃攝）

熱情球迷在桃園市府前迎接球隊。（記者林正堃攝）

桃猿王柏融。（記者林正堃攝）

熱情球迷在桃園市府前迎接球隊。（記者林正堃攝）

桃猿洋投道恩斯和家人。（記者林正堃攝）

桃猿洋投道恩斯和家人。（記者林正堃攝）

桃猿林英傑。（記者林正堃攝）

桃猿林立。（記者林正堃攝）

桃猿洋投賽格威和家人。（記者林正堃攝）

球團和球迷分享贏得總冠軍的喜悅。（記者林正堃攝）

球團和球迷分享贏得總冠軍的喜悅。（記者林正堃攝）

球團和球迷分享贏得總冠軍的喜悅。（記者林正堃攝）

劉時豪抱起陳禹勳搞笑重現總冠軍最後一刻。（記者林正堃攝）

劉時豪抱起陳禹勳搞笑重現總冠軍最後一刻。（記者林正堃攝）

陽耀勳被虧還在想向總教練洪一中爭取上投手丘。（記者林正堃攝）

王溢正爭取投手也該有機會贏得全壘打牆上的車子。（記者林正堃攝）

領隊劉玠廷致辭感謝球迷支持。（記者林正堃攝）

總教練洪一中致辭感謝球迷支持。（記者林正堃攝）

桃園市長鄭文燦致辭感謝球迷支持。（記者林正堃攝）

林英傑終圓冠軍夢，感謝球迷支持。（記者林正堃攝）

上萬球迷到場共襄盛舉。（記者林正堃攝）

上萬球迷到場共襄盛舉。（記者林正堃攝）

上萬球迷到場共襄盛舉。（記者林正堃攝）

球團和球迷分享贏得總冠軍的喜悅。（記者林正堃攝）