暴雪英霸》韓國MVP Black笑納冠軍金盃 四局宰制歐洲Fnatic

韓國戰隊MVP Black以3比1逆轉獲勝，拿下冠軍獎盃。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《暴雪英霸》HGC全球總決賽四強暨總冠軍戰於台灣時間5日展開，歐洲戰隊Fnatic與韓國MVP Black兩強正面交鋒，面對上屆冠軍，MVP Black儘管先吞首敗，但隨即拿出招牌的強勢進攻組合，連下三城，最終就以3比1逆轉獲勝，拿下冠軍寶座，再次展現「外星戰隊」的強大實力。

首張地圖詛咒谷地，Fnatic選擇葛雷邁恩、德哈卡、阿努巴拉克、克拉辛與弗斯塔德；MVP Black則是阿巴瑟、雷家、穆拉丁、阿薩斯及桑雅。（取自暴雪直播平台）

開局雙方同時進行換塔，但MVP Black選出類三坦陣型，儘管前排有如鐵壁，但也犧牲掉輸出傷害，地圖機制搶不贏對手，也讓Fnatic率先降臨詛咒，再靠著一波地圖BOSS，才10分鐘就把對方上下路內堡門牙拔光。

13分鐘Fnatic再招喚第二隻地圖BOSS，雙方隨即開戰，但自家雙坦卻被MVP Black收掉，也讓Fnatic改變戰略直接偷核心，靠著全球流的「弗斯塔德」搭配地圖BOSS掩護強行拆核心到18%，儘管第一次被MVP Black守下，但殘存血量不多的核心最終還是被Fnatic攻破，拿下首勝。

第二張地圖為煉獄聖壇，Fnatic選擇雷加、阿努巴拉克、安娜、奧莉爾與古爾丹；MVP Black則是葛雷邁恩、克拉辛、穆拉丁、弗斯塔德與亮翼。（取自暴雪直播平台）

吞下首敗的MVP Black改而在線路不斷給予對方壓力，幾波地圖機制都由韓國隊伍拿下，並不斷招喚傭兵助拳，穩穩掌握推塔節奏，中期MVP Black等級更是來到三等領先，將雪球滾起，儘管Fnatic在16分鐘想反打一波，但戰線被對方切開，慘遭收下四顆人頭，最終MVP Black摧毀對方核心，追平比數。

第三張地圖為永恆戰場，Fnatic選擇穆拉丁、雷加、阿薩斯、維拉與麥迪文；MVP Black則是克拉辛、葛雷邁恩、安娜、李敏與喬安娜。（取自暴雪直播平台）

在這張雙方不得不在地圖機制處交鋒的地圖，雙方交手可說是十分精采，雖然前兩波地圖機制雙方各拿一次，但也都只能拆一組外堡門牙，隨即第三波地圖機制成為雙方必爭之地，MVP Black主動卡位對方地圖機制處防守，雙方不斷來回對峙拉鋸。

11分鐘時，Fnatic想繞後靠穆拉丁開戰包夾，但成效不彰，被MVP Black打出0換3，成功招喚惡魔，再打出一波0換3，直接壓境對方內堡，儘管Fnatic想強開一波，又被對方化解打出1換4，MVP Black順利直搗核心，拿下第二勝。

關鍵第三波地圖機制，由韓國隊伍順利拿下，帶著惡魔直搗對方內堡。（取自暴雪直播平台）

第四張地圖蛛后之墓，Fnatic選擇麥迪文、縫合怪、德哈卡、源氏與安娜；MVP Black則是葛雷邁恩、雷加、塔薩達、克羅米與喬安娜。（取自暴雪直播平台）

MVP Black開場就打得極具侵略性，不斷收掉Fnatic人頭，加上Fnatic爆發角較少、只能不斷避戰，前期幾乎被韓國隊伍壓制，成功靠著營運掌握前期織網魔，把Fnatic逼到自家內堡。

直到11分鐘，Fnatic開始發揮角色特長，靠著縫合怪吞食加上麥迪文傳送，將葛雷邁恩抓到自家內堡內擊殺，並打出0換3，再開啟地圖BOSS與織網魔，吹起反攻號角；但在22分鐘，Fnatic卻在一波會戰失去麥迪文，雙方都少一位輸出手，MVP Black打算直搗核心，完全無視Fnatic殘員，最終拿下第三勝，笑納冠軍獎盃。

MVP Black強拆核心，完全無視Fnatic殘員。（取自暴雪直播平台）