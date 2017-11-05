征戰亞冠賽 陽岱鋼期待與洪總攜手奮戰（影音）

〔記者羅志朋／桃園機場報導〕效力讀賣巨人的旅日好手陽岱鋼，今天下午3點多搭機抵台，不少「YOH粉」到場接機，陽岱鋼預計8日向亞冠賽台灣隊報到並投入集訓，他表示，很期待與總教練洪一中擦出不一樣的氣象。

事實上，亞冠賽主旨是給台、日、韓年輕職棒好手磨練經驗的比賽，30歲的陽岱鋼大賽經驗豐富，外界不免好奇，當初他決定要打亞冠賽的關鍵為何？

對此，陽岱鋼表示，幾個月前中職聯盟秘書長馮勝賢有到日本和他打招呼，但在球季中還不能表態，當時也還不知道總教練是誰，之後總教練確定是洪一中，他還滿期待的。

過去在國家隊陽岱鋼和洪一中未曾攜手奮戰，彼此不算熟悉，陽岱鋼說，「之前跟洪總（洪一中）沒什麼接觸，比較不認識，希望藉由這個比賽（亞冠賽）能跟總教練好好配合，擦出不一樣的氣象。」

亞冠賽台灣隊陣中有許多年輕好手，陽岱鋼將扮演母雞帶小雞的角色，他說，「做好自己的本分和態度，其他選手對棒球應該都很熟悉，很期待跟他們一起訓練，也恭喜洪總拿到總冠軍，滿期待報到和洪總碰面的。」

今年球季結束後陽岱鋼投入巨人秋訓，今返台後，明天預計召開記者會，分享巨人軍首年心路歷程，近期又要備戰亞冠賽，行程滿檔，他說，「秋訓很操，接下來要進入比賽狀態，希望能夠趕快調整，慢慢把自己的強度做好，不要急，一急可能容易受傷，照自己腳步去調整。」

陽岱鋼和妻子謝宛容返台。（記者劉信德攝）