LOL世界賽》征戰七年終於奪冠 SSG「安掌門」：一切努力有了意義

「安掌門」Ambition（左一）指出：我已經打了七年了，如今終於拿到這個最高成就，讓我覺得一切努力都有了意義。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S6、S7世界賽最終冠軍戰連兩年同樣組合，由不同人笑到最後，韓國Samsung Galaxy去年五局惜敗SK Telecom T1，今年只用了三局、展開甜蜜復仇，笑納S4奪冠後隊伍重組的首座冠軍金盃，賽後，SSG團隊接受各國媒體聯訪，教練Edgar如釋重負地表示：「去年輸了後就一直很想復仇，連睡覺也是一直想，如今總算達成」。

去年落敗後，中路選手Crown當時也哭癱在座位上，一年後的場景換成Faker，甚至趴頭哭到SSG成員前來握手都不知覺，在同隊夥伴的提醒下才起身。對此，想必十分有感的Crown指出，這是第一次見到Faker真情流露，只想對他說：「原來你也是人，而不是機器」。

Crown也談到，或許他們比較不被看好，但這樣更使得他們想讓全世界驚訝，「即使生活很辛苦、很累，每次比賽都會遇到一些困境，但我們越來越團結一心、越來越強，這也是為何我們能拿下冠軍」。

可說是團隊核心、早在2011年就出道的「安掌門」Ambition原本是打中路位置，後來在CJ Entus戰隊時期要求轉型成打野，媒體問有沒有什麼話想對轉型前的自己說？他回應，他覺得把自己做到最好就可以，換路、換線不會影響太多。

Ambition也談到加入SSG後的重要性，他指出，如果他沒有加入這支隊伍，不認為可以拿到世界冠軍，「就是因為加入三星，這支新戰隊願意支援我、幫助我，讓奪冠這件美好的事情生在我身上，我已經打了七年了，如今終於拿到這個最高成就，讓我覺得一切努力都有了意義」。

對於SKT中路選手Faker，Ambition也是英雄惜英雄，認為對方真的很不容易，畢竟要在頂尖隊伍裡做頂尖選手是很難的事，「相信他明年也會繼續當一個頂尖選手」。談到未來規劃，他表示目前沒有任何計畫，也還沒有打算退役。

關鍵第三局末在中路會戰中大心臟閃現接大絕、控住Faker卡瑪的AD選手Ruler被問到「有沒有什麼話想對冠軍獎盃說」，他笑說，「我會說我愛你！」；至於談到對線的Bang，Ruler不認為Bang有打得不好，主要是他自己「對位打得很好」。

最後，問到全體隊員想要哪些冠軍造型，上路CuVee選「吶兒」、Ambition還沒想到、Crown選擇「塔莉雅」、Ruler與CoreJJ下路雙人組正好選擇「情侶檔」剎雅及銳空、替補的Haru則是表示，雖然自己沒上過幾場，但他會選擇雷葛爾。