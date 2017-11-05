亞冠賽16日開打 賽程、轉播全在這

首屆亞冠賽11月16日開戰。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕首屆亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）16至19日將於日本東京登場，轉播方式也在今（5）日公布，多達4種方式可供球迷收看即時賽況。

16至19日於東京巨蛋進行的亞冠賽，第一天日、韓先交手，台灣隊則於第二、第三天出賽，先戰南韓再對日本，戰績較佳的前兩名則可在19日爭奪冠軍。球迷可透過民視、愛奇藝台灣站、愛爾達電視台、與CPBLTV收看賽事直播，另外中職也和HOOTERS信義店合作第二現場，賽事期間球迷朋友都可前往店家參與活動。

此外，中職聯盟也和華旅網際旅行社合作，推出五天四夜的加油團行程，除可獲得獨家台灣隊贈品、體驗東京巨蛋專屬應援席，還可自由安排行程不設限（詳情請見：https://yestrip.com/travel/detail?id=2302）。

亞冠賽熱身賽賽程：

日期 時間 （台灣時間） 賽程 轉播單位 11月10日 18:35 中華代表隊＠千葉羅德海洋 ELEVEN SPORTS、愛奇藝台灣站（免付費）、太平洋聯盟TV 11月11日 17:05 千葉羅德海洋＠中華代表隊 11月12日 17:05 千葉羅德海洋＠中華代表隊

亞冠賽賽程表：