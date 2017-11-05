2017 台北世大運

亞冠賽16日開打 賽程、轉播全在這

2017/11/05 17:13

首屆亞冠賽11月16日開戰。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕首屆亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）16至19日將於日本東京登場，轉播方式也在今（5）日公布，多達4種方式可供球迷收看即時賽況。

16至19日於東京巨蛋進行的亞冠賽，第一天日、韓先交手，台灣隊則於第二、第三天出賽，先戰南韓再對日本，戰績較佳的前兩名則可在19日爭奪冠軍。球迷可透過民視、愛奇藝台灣站、愛爾達電視台、與CPBLTV收看賽事直播，另外中職也和HOOTERS信義店合作第二現場，賽事期間球迷朋友都可前往店家參與活動

此外，中職聯盟也和華旅網際旅行社合作，推出五天四夜的加油團行程，除可獲得獨家台灣隊贈品、體驗東京巨蛋專屬應援席，還可自由安排行程不設限（詳情請見：https://yestrip.com/travel/detail?id=2302）。

亞冠賽熱身賽賽程：

日期

時間

（台灣時間）

賽程

轉播單位

11月10日

18:35

中華代表隊＠千葉羅德海洋

ELEVEN SPORTS、愛奇藝台灣站（免付費）、太平洋聯盟TV

11月11日

17:05

千葉羅德海洋＠中華代表隊

11月12日

17:05

千葉羅德海洋＠中華代表隊

亞冠賽賽程表：

日期

時間

（台灣時間）

賽程

轉播單位

11月16日

18:00

韓國＠日本

民視、愛爾達電視台、愛奇藝台灣站（免付費）、CPBLTV

11月17日

18:00

中華代表隊＠韓國

11月18日

17:30

日本＠中華代表隊

11月19日

17:00

預賽第二＠預賽第一
相關關鍵字： 亞冠賽

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