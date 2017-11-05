富邦人壽不老勇士Go來盃 3對3籃賽南北開打

「不老勇士GO來盃」3對3籃球賽首場賽事本週末於高雄福誠高中體育場舉行，吸引不少熱愛籃球的熟齡朋友參與。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕富邦人壽連續第二年舉辦「不老勇士GO來盃」3對3籃球賽，擴大規模北高兩地進行，首場南區賽本週末於高雄福誠高中體育場熱鬧開打！富邦人壽總經理陳俊伴表示，台灣高齡社會來臨，維持運動才是不老關鍵，賽事取其諧音「閣來飛（台語）」，就是讓籃球前輩們擁有專屬競賽舞台，互相較勁切磋球技，不再受年齡限制。

「不老勇士GO來盃」是國內唯一獲國際FIBA認證，針對50歲以上「資深球友」開放的競技舞台，提供每位參賽者專屬球衣，聘請國家A級籃球裁判、冠軍獎金高達萬元，參賽者還能獲得國際積分。

本屆南區賽場吸引許多熱愛籃球運動的老前輩共襄盛舉，「高齡」70 歲的李繼祖寶刀未老，每個周末都與球友現身高師大球場，精通各種運動的李伯伯表示，籃球擁有團隊合作魅力令他著迷，一路從國中打球至今，球齡至少半世紀之久，也因為長久維持運動的習慣，讓李伯伯體力跟年輕人一樣好，富邦人壽特別頒發不老勇士精神獎盃，樂得他高喊：「我要再打20年！」

今年「不老勇士GO來盃」南區賽場上最高齡參賽者是70歲的李繼祖伯伯，富邦人壽特別頒發不老勇士精神獎盃給李伯伯。（大會提供）

開幕當天富邦人壽也特別請到長期在南部地區籃壇深耕奉獻，也是五、六年級心目中的傳奇球星，包括憲光隊陳瑞進、東元電機隊鄭瑞騰、六福村籃球隊王文宏、公賣局青年隊喬津生等名將組成國手隊，與當地媒體聯隊進行交流表演賽，讓現場觀眾一睹昔日名將風采，

富邦人壽近年推廣樂齡運動風潮，持續發展各類樂齡活動，除了針對熟齡族群舉辦的「不老勇士 GO 來盃」，更在全台各地舉辦「在地生活圈」系列活動，今年度更首度把健走結合桌遊競賽，邀請北中南約 1.5 萬名民眾，全家總動員一起散散步、動動腦，培養全民健康觀念。

「不老勇士GO來盃」採用FIBA 3對3比賽規則，富邦人壽特別請到長期在南部地區資深國手隊與媒體進行示範表演賽。（大會提供）