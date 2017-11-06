網球》美男子拒絕爆冷 巴黎名人賽索克逆轉黑馬首封王

克拉吉諾維奇（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕巴黎名人男網賽落幕，美國第16種子索克（Jack Sock）拒絕被爆冷門，單打決賽歴經近2小時的3盤苦戰，終挾5：7、6：4、6：1逆轉馴服了塞爾維亞大黑馬克拉吉諾維奇（Filip Krajinovic）， 索克生涯第4冠、首座名人大賽金盃到手，也破天荒搶搭2017倫敦年終總決賽8強列車，堪稱多喜臨門。

這是職業男網年度千分等級九大站中的壓軸秀，原被各界預期「美國內戰」的爭冠戲碼，卻因克拉吉諾維奇殺出而意外破局。這位會外賽晉級的無名小卒，目前世界男單排名77，此行卻天助自助連戰皆捷，甚至8強遭遇西班牙頭號種子納達爾（Rafael Nadal），都因年終球王「蠻牛」右膝受傷賽前退出而被保送晉級。

4強戰克拉吉諾維奇也沒漏氣，又挾6：4、6：7（2：7）、7：6（7：5）爆冷扳倒第9種子、身高208公分的美國巨人伊斯納（John Isner），榮膺2003年後最低排名殺入千分級名人賽的黑馬，也締造2012年以來首位從會外賽闖入冠軍戰的賽史紀錄。

只不過，同樣25歲的索克後勁十足，冠軍戰雖先遭來勢洶洶的超級黑馬壓制，丟掉首盤後他及時調整回穩，次盤展開強勢反撲，4：1開局稍遇頑抗，硬是扳回一城。戰線拉進決勝盤，經驗尚淺的克拉吉諾維奇已提前崩潰，讓索克接連破發5：1拉開差距，最後不但為老美大個子復仇，更天助自助笑捧第一座名人賽冠軍，沒再讓專家眼鏡碎滿地。

原本全球排行22的索克，靠著突破歐洲群雄壟斷的花都大捷，本週首度躋身前十來到最佳第9席，也同步改寫三項自家紀錄：上個名人賽奪冠的美國人為7年前邁阿密的「重砲手」羅迪克（Andy Roddick）、先前巴黎名人賽掄元的同胞為1999年的阿格西（Andre Agassi）、至於上回打進年終賽的賢拜則是2011年的費許（Mardy Fish）。