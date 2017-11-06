足球》對土庫曼完整情蒐 台灣男足勤練防守壓迫

台灣男足積極訓練。（足協提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕亞洲盃資格賽11月14日作客土庫曼之役，有著不能輸的壓力，台灣男足昨移訓第二天訓練更加著重在防守部分，總教練懷特（Gary J. White）一再強調防守的重要性，強化台灣男足防守壓迫觀念，把防守做到滴水不漏，讓土庫曼無法取分。

訓練中懷特負責後衛防守，要求做到讓對手毫無射門機會，而助理教練則是負責進攻，最後在進行防守組與進攻組之間的對抗，讓每位球員都清楚知道各個位置的職責，在各種狀況下，能夠順利執行戰術設定。

「如果有問題一定要馬上提出，不要似懂非懂的練習，帶著疑惑練球不但沒有效率，也沒有效果。」懷特希望球員在訓練時，可以有更多的溝通，特別是當遇到問題時，一定要立即反應，透過互動讓彼此緊密連結。

球隊會議上，懷特提到雙十國慶戰勝巴林的關鍵，就是每位球員各司其職的結果，前半場沒有給巴林太多機會，不論在攻擊、防守上都確實做到位，踢出一場「性感」的足球比賽，這次教練團針對土庫曼有完整情蒐，期待可以再次複製感動。

台灣男足昨日首次訓練，選手因為搭長途飛機感到疲勞，今早體能教練帶所有選手到泳池活動放鬆，幫助球員一步步進入比賽狀況，晚間訓練時球員積極態度也再度獲得懷特稱讚。