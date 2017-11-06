NBA》詹皇震怒砍57分後 騎士又遭「爐主」老鷹生擒

施洛德砍下全場最高28分，助老鷹止8連敗（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕騎士近期陷入低潮，今天對上開季苦吞8連敗的老鷹，「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）25分11籃板6助攻，替補繳出雙十的亮眼成績，但低迷的騎士在末節卻絕殺未果，慘以115：117不敵東區墊底的老鷹。

前天騎士好不容易在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）狂飆57分，帶領下擊敗巫師，終止4連敗。今回到主場與東區墊底，且目前慘吞8連敗的老鷹交手，騎士原本希望能抓住機會取得連勝。

不過首節老鷹就展開凌厲攻勢，一口氣砍下37分，創下球隊本季單節得分新高。次節騎士如夢初醒，試圖反撲，一度將比分追到僅剩1分之差，不過隨後老鷹又掌握進攻節奏，打出一波10：2的攻勢，讓騎士在上半場打完後變成9分落後。

易籃後，老鷹普林斯（Taurean Prince）連續投中三分，巴畢特（Luke Babbitt）也在外線開火，讓兩隊比數瞬間被拉到兩位數，也迫使騎士主帥泰倫魯（Tyronn Lue）不得不請求暫停。暫停後騎士雖稍有起色，將差距拉近到5分。然而此役每當騎士縮小分差，老鷹卻總有辦法要回領先優勢。

到了末節，老鷹關鍵時刻卻發生失誤，先讓柯佛（Kyle Korver）砍進三分後，「詹皇」詹姆斯又連續上籃得分。比賽來到最後12.1秒時，老鷹泰勒（Isaiah Taylor）關鍵兩罰都沒中，詹姆斯搶到籃板，可惜最後出手的佛萊（Channing Frye）三分線出手沒進，守在籃下的魏德也未能補進追平分，終場騎士就在自家主場以115：117輸給老鷹。

前場轟下生涯第2高分的詹皇，今天仍拿下26分13助攻的好表現，騎士「閃電俠」魏德替補上場32分鐘19投8中，砍下25分11籃板6助攻，繳出雙十的亮眼成績，可惜最後關頭沒能補進追平分。而老鷹此役先發五人加上替補，共七人得分上雙，其中施洛德（Dennis Schroder）13投9中快七成的命中率，砍下28分9籃板，表現最為出色，也助老鷹中止8連敗。

詹姆斯前天大爆發，今天還是拿下雙十好表現（USA TODAY Sports）