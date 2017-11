〔體育中心/綜合報導〕儘管在世界大賽第七戰敗給太空人,無緣拿下隊史睽違29年的世界大賽冠軍,洛杉磯道奇仍展現十足風度,今天在休士頓紀事報(Houston Chronicle)登上全版廣告恭賀太空人奪冠,充分表現君子之爭。

全版廣告中寫著「洛杉磯道奇恭賀休士頓太空人拿下2017世界大賽冠軍」,背景則是道奇教頭羅伯斯(Dave Roberts)與太空人教頭辛奇(A.J. Hinch)擁抱致意的照片。

This is what class looks like. The @Dodgers take out a full page ad in the @HoustonChron, congratulating the @Astros. pic.twitter.com/rE4txD0v0h