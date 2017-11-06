2017 台北世大運

NBA》小瑞佛斯罰球手軟 快艇慘遭熱火燒傷

2017/11/06 10:35

懷特塞德。﹝資料照，今日美國﹞

〔體育中心／綜合報導〕熱火隊今天做客洛杉磯，迎戰快艇。邁阿密當家中鋒「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside擺脫前陣子的傷病困擾，一柱擎天對抗由葛瑞芬（Blake Griffin喬丹（DeAndre Jordan ）組成的明星禁區，豪取21分17籃板2阻攻，幫助球隊以104-101險勝快艇。

快艇隊本場外線手敢相當冰冷，命中率不到三成，反關熱火對三分球的卻掌握的相當好，36投14中達到四成四的水準，T.強森（Tyler Johnson也補上了先發得衛魏斯特（Dion Waiters缺陣的空缺，攻下19分。

兩隊一路糾纏到最後一刻，終場17秒前快艇還握有1分領先，但在小瑞佛斯（Austin Rivers兩罰皆失手的情況下，無法幫助球隊拉開比分；反觀熱火的強森（James Johnson則頂住壓力穩穩投進關鍵時刻的罰球，最後在葛瑞芬後仰絕殺失敗後，邁阿密成功以三分之差帶走勝利。

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