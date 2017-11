NBA》小瑞佛斯罰球手軟 快艇慘遭熱火燒傷

懷特塞德。﹝資料照,今日美國﹞

〔體育中心/綜合報導〕熱火隊今天做客洛杉磯,迎戰快艇。邁阿密當家中鋒「白邊」懷特塞德(Hassan Whiteside)擺脫前陣子的傷病困擾,一柱擎天對抗由葛瑞芬(Blake Griffin)和喬丹(DeAndre Jordan )組成的明星禁區,豪取21分17籃板2阻攻,幫助球隊以104-101險勝快艇。

快艇隊本場外線手敢相當冰冷,命中率不到三成,反關熱火對三分球的卻掌握的相當好,36投14中達到四成四的水準,T.強森(Tyler Johnson)也補上了先發得衛魏斯特(Dion Waiters)缺陣的空缺,攻下19分。

兩隊一路糾纏到最後一刻,終場17秒前快艇還握有1分領先,但在小瑞佛斯(Austin Rivers)兩罰皆失手的情況下,無法幫助球隊拉開比分;反觀熱火的強森(James Johnson)則頂住壓力穩穩投進關鍵時刻的罰球,最後在葛瑞芬後仰絕殺失敗後,邁阿密成功以三分之差帶走勝利。

