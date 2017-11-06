MLB》25大自由球員 美媒預測大谷、達比修將加盟這2隊

達比修有（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟自由球員市場將於明晨5點開市，官網作家Jim Duquette今天特別撰文預測25大球星的最終落腳處，其中達比修有、大谷翔平高局聯盟頭號自由球員，預料今年冬天的球員爭奪戰將會熱鬧非凡。

Jim Duquette所預測的25大球星落點如下：

1.達比修有：水手

2.大谷翔平：洋基

3.J.D. Martinez：巨人

4.Jake Arrieta：遊騎兵

5.Eric Hosmer：皇家

6.Wade Davis：小熊

7.Mike Moustakas：皇家

8.Greg Holland：洛磯

9.Jay Bruce：費城人

10.Lorenzo Cain：巨人

11.Lance Lynn：遊騎兵

12.Alex Cobb：小熊

13.Zack Cozart：海盜

14.Yonder Alonso：水手

15.Logan Morrison：大都會

16.Carlos Santana：光芒

17.Carlos Gonzalez：洛磯

18.Jason Vargas：金鶯

19.Addison Reed：勇士

20.Brandon Morrow：運動家

21.Anthony Swarzak：勇士

22.Eduardo Nunez：紅雀

23.Todd Frazier：大都會

24.Jonathan Lucroy：洛磯

25.CC Sabathia：洋基