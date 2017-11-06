NBA》騎士慘敗爐主 詹皇震怒、教頭批子弟兵太輕敵（影音）

LeBron James isn't singling anyone out but he wants the @cavs' energy and effort to increase. pic.twitter.com/C3l6MM5ths — FOX Sports Ohio （@FOXSportsOH） 2017年11月5日

〔體育中心／綜合報導〕前一場才砍下57分生涯第2高成績的詹姆斯（LeBron James），今天卻遭東部爐主老鷹擊敗，賽後「大帝」對騎士開季表現不佳頗有微詞，斥隊友這場比賽打的不夠努力。

詹姆斯賽後受訪時表示，「我們今天沒有能量，打的一點都不努力，這已經持續一段時間了，我們必須找出原因，今晚就會檢討，雖然不會特別點名誰，但每個人都要拿出應有的表現才行。」

騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）則是認為子弟兵有些輕敵，他說：「我認為每晚我們都應該要尊重我們的對手，不是只有比賽4節，不是只有最後6分鐘，尊重是要從開始到結束。」

他接著指出過去4年球隊一直都有這樣的問題，「當這些人對到那些戰績不是很好的球隊時，我們還是要記得對方也是很努力的去完成比賽，如果我們有一絲鬆懈，就會被擊敗。」

詹姆斯不滿隊友的表現。（歐新社）