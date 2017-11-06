NBA》隊內互毆水火不容 公牛排練球時間傷腦筋

隊內互毆讓公牛傷透腦筋。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛蒙特內哥羅籍長人米洛提奇（Nikola Mirotic）日前與隊友波提斯（Bobby Portis）在練習時爆發衝突，米洛提奇臉部遭毆導致骨折，波提斯雖然公開向他道歉，不過米洛提奇卻絲毫不領情，日前更向公牛球團放話，歡迎球團交易他，球隊也不得不錯開兩人訓練的時間，兩人得水火不容，讓公牛隊頭痛不已。

波提斯日前練球時與米洛提奇發生口角，竟朝米洛提奇臉部揮拳，造成他腦震盪、臉部骨折，也因此遭禁賽8場；波提斯雖公開致歉，但米洛提奇卻一點都不賞臉。

之前米洛提奇更對公牛球團撂下狠話，要球隊在他與波提斯之間做選擇，如果公牛堅持要留下波提斯，那他願意放棄不得交易條款離開隊伍。

隨著波提斯即將禁賽期滿復出，兩個人之間水火不容也讓公牛隊在安排訓練時間上傷透腦筋，球隊不得不錯開兩個人在訓練場裡的練習時間，避免兩人碰面後又再度爆發衝突。

公牛一方面在將波提斯融入球隊體系當中，另一方面也不放棄和米羅蒂奇繼續溝通。而總教頭霍伊柏格（Fredrick Hoiberg）則希望雙方未來還是能跟往常一樣，能夠坐在一起聊天。不過包括霍伊柏格以及公牛其他成員無法都確定雙方的衝突是否能就此平息。

米洛提奇。（資料照，美聯社）

波提斯。（資料照，美聯社）