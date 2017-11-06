NBA》「詹姆斯」接力狂轟 哈登爆砍56分率火箭登頂

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭一哥哈登（James Harden）今天僅上場35分鐘就高效率的轟下生涯新高的56分外帶13次助攻，率領火箭以137：110痛宰以防守見長的爵士，戰績超越勇士登上西部第1。

哈登今手感發燙，全場25投19中，這位年度MVP熱門人選原為7投7中的三分球命中率，直到第4節他錯失一記後撤步三分，才中斷火燙的手感。

休士頓全場球迷比賽中不斷為哈登歡呼，「MVP」的聲響不斷在球場迴盪，而哈登分別在第1、3節轟下22分，半場打完就拿下30分，第4節剩7分32秒時火箭已大幅領先，哈登也就提前退場休息在場邊當啦啦隊。

爵士方面控衛米契爾（Donovan Mitchell）替補上場25分鐘拿下全隊最高的17分，先發五虎得分全數上雙，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）13分、菲佛斯（Derrick Favors）、胡德（Rodney Hood）12分，英格斯（Joe Ingles）11分，盧比歐（Ricky Rubio）10分，其中戈貝爾拿下本季新低的5次籃板。

火箭獲勝後取得3連勝，爵士則在背靠背出賽的情況下終止3連勝。值得一提的是，火箭已連續3場轟下119分，上一季他們拿超過110分的比賽戰績是43勝5敗，低於110分則是12勝22敗。

哈登今天發威砍下56分生涯新高，還差點完成三分球百分百命中的紀錄。（USA TODAY Sports）