申請協會會員網站仍在 體育署：對體總下架表遺憾

中華體育總會日前召開臨時會員大會。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕中華體育總會上週六會員大會決議關閉會員申請網站，體育署今天發聲明回應，即日起該報名網站移至體育署，不影響民眾參與協會權益。

針對關閉報名專區，體育署表示遺憾，補助中華體總設置預報名專區，是出於美意及善意，主要是希望協助各協會在籌辦改選相關事務包括研修組織章程、函報主管機關許可、受理及審理新會員加入，還有召開會員大會（2次）等眾多作業時，能分擔其受理新會員申請入會的工作及縮短行政作業時程。

對於中華體總在其臨時會員大會上有人對該專區提出的質疑，體育署進一步表示，該署知道受理會員申請加入是各單項協會的權責，設定預報名截止日期及不事前提供民眾申請資料則是基於公平性及避免人頭會員爭議等考量，而修正後國體法也已規定開放民眾參與，透過該專區的申請資料僅係代收轉送的做法，尚無適法性問題。

截止報名後資料仍將逐一送交各協會審理，體育署期許各協會能了解該署的用心與用意，體育署再次強調，全民參與體育運動的時代已經來臨。

該網站將接續提供民眾預報名管道，11月起每週三也將賡續公布最新報名人數以昭公信，呼籲全民踴躍加入，共同參與我國體育事務發展，一起改變台灣的體育環境，為體育運動發展齊力共創新機。

體育署長林德福。（資料照，記者張議晨攝）