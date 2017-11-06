NBA》又見「波來瘋」 波神狂轟40分嗨翻尼克主場（影音）

波神狂轟40分飆出生涯新高。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕開季表現火燙的「波神」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）又度讓尼克主場為之瘋狂，今對溜馬狂轟40分創下生涯新高，率尼克以120：107逆轉擊敗溜馬。

尼克今夏將安東尼（Carmelo Anthony）送至雷霆，隨即也進入「後甜瓜時代」，一哥位置落在長人波辛傑斯身上，他今日再創生涯新高40分外帶8籃板、1助攻還送出6次火鍋，開季9戰就有7場單場得分超過30分，超狂表現讓尼克主場嗨翻天。

波辛傑斯技壓全場。（美聯社）

此役前三節，溜馬靠著流暢的助攻，頻頻得分，讓尼克處於挨打狀態。不過到了末節，尼克內線終於覺醒，利用龐大的禁區優勢，單節全隊狂抓17籃板，其中坎特（Enes Kanter）一人就貢獻5籃板。憑藉籃下優勢，尼克趁機反超溜馬，取得7分領先優勢，加上尼克此役13度站上罰球線，罰中11球。最終尼克克服19分的劣勢，以120：107逆轉溜馬，收下二連勝。

溜馬前三節壓著尼克打，第四節卻慘遭逆轉，仍無緣在客場踢館成功，溜馬前鋒T.楊恩（Thaddeus Young）繳出18分5籃板、後衛D.柯利森（Darren Collison）也繳出15分11助攻雙十成績，卻都還是完全被波辛傑斯壓過。