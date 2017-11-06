協會的逆襲！停止民眾網路報名、已申請加入作廢

中華體育總會日前召開臨時會員大會，站立者為會長張朝國。（記者卓佳萍攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕中華體育總會上週六（11月4日）會員大會決議關閉會員申請網站，即日起停止接受體育署委託網路代轉收民眾加入協會報名，會長張朝國更發表強硬聲明，強調先前已報名各協會的民眾資料作廢，若想加入則得洽詢各協會。體育署遺憾之餘再度澄清，即日起該報名網站（http://www.sa.gov.tw）移至體育署，不影響民眾參與協會權益。

體總這份聲明為：「 中華民國體育運動總會11月4日召開臨時會員代表大會後全體會員決議如下：

一、本會自即日起停止接受體育署委託網路代轉收民眾加入特定體育團體（各全國性運動協會）之報名。

二、各全國性運動協會均屬依人民團體法成立之社團獨立法人，均具有內部組織與事務之自主決定權，本會代為收轉新會員於法理上不合。

三、國民體育法修正通過後，目前各協會之章程尚在法定之修訂期間內，依法由各協會於半年內完成章程修正，自行依據組織章程召募會員並改選理事長。

四、在本會關閉網路報名系統前已報名加入各協會之民眾，因報名作業並非本會管理，因此資料作廢，民眾如有意願加入各協會，請逕洽各協會申請。

五、有關各運動協會之理事長是否由會員直選，國體法並未強制規定，因此本會持開放態度，尊重各協會自行決定採用會員直選或由理事選舉，本會於11月4日會員大會並無決議「反對直選」，僅強調體育署之「章程範本」僅供參考，各協會只要依新國體法進行章程修正即可，媒體報導稱本會會員大會決議反對理事長直選，與事實不符，併予澄清。」